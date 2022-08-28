НАТО намерена расширить присутствие в Арктике из-за России

Альянс уже инвестирует в морские самолеты-разведчики в Арктике и продолжит наращивать данные усилия, заявил Йенс Столтенберг, указав на расширение деятельности России в этом регионе.

Ввиду возможных новых угроз со стороны России НАТО намеревается расширить активность в арктическом регионе. "НАТО должна усилить присутствие в Арктике", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 августа.

По его словам, альянс "уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на крайнем Севере", и продолжит наращивать данные усилия.

Глава НАТО: РФ активизировала деятельность в Арктике

Столтенберг указал, что в последнее время Россия активизировала свою деятельность в данном богатом ресурсами регионе. "Мы видим значительное усиление российского военного присутствия в Арктике", - отметил он. По словам главы НАТО, Россия "вновь открывает военные базы советских времен, размещает и испытывает там новое современное оружие, в частности, гиперзвуковые ракеты". Кроме того, все больший интерес к Арктике проявляет Китай, добавил он.

По мнению Столтенберга, Арктика имеет "важное стратегическое значение" для НАТО. Район Северного полюса является "решающим связующим звеном между Северной Америкой и Европой", а также одновременно представляет кратчайший маршрут между Северной Америкой и Россией. Кроме того, Арктика приобретает все большее значение для судоходства на фоне глобального потепления и таяния льдов, добавил он.

Администрация США 26 августа заявила, что впервые назначит спецпредставителя по Арктике, который будет представлять американские интересы и принимать усилия для углубления сотрудничества в этом регионе с союзниками и партнерами. Учреждение этой должности еще должен одобрить Сенат.

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