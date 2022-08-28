Ведет ли изменение климата к экстремальной погоде?

Ливневые дожди, ураганы, засуха - экстремальные погодные условия были всегда. Но действительно ли изменение климата влияет на их учащение? И если да, то как? DW проанализировала факты.

После продолжительной засухи во многих частях Северного полушария появляется все больше новостей об экстремальных осадках. В конце прошлой недели проливные дожди стали причиной наводнения в некоторых регионах Германии и Австрии. В Гималаях не прекращаются муссонные дожди, из-за чего только в Пакистане погибло более 800 человек. 22 августа в штате Техас в США объявили чрезвычайную ситуацию в связи с непогодой.

Всему виной изменение климата?

Объяснение быстро приходит с разных сторон: всему виной глобальное изменение климата. Но так ли это на самом деле? "Экстремальные погодные условия были и будут всегда, - констатирует исследовательница климата Шукье Филип из Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI). - Изменение климата может оказать влияние на их интенсивность и частоту".

Но действительно ли это влияние так серьезно, как об этом говорят СМИ, политики и экоактивисты? "Часто глобальное потепление действительно играет роль в возникновении экстремальных погодных условий, но это влияние, как правило, не систематическое и часто сглаживается", - говорит эксперт в области изучения климата Фридерике Отто из Королевского колледжа в Лондоне. Отто и Филип входят в международную исследовательскую группу World Weather Attribution (WWA). Она занимается изучением того, в каком масштабе глобальное потепление на планете влияет на отдельные экстремальные погодные условия.

Для этого ученые из WWA используют те же метеорологические модели, что применяются при составлении прогноза погоды. Они базируются на физических базовых составляющих, определяющих погоду и климат. С их помощью, объясняет Отто, можно моделировать состав атмосферы - как со всеми парниковыми газами, выбрасываемыми в процессе жизнедеятельности людей, так и без них. То есть в том состоянии, в котором атмосфера была, по современным данным, до периода индустриализации в мире.

Путем сравнения двух моделей ученые просчитывают, как изменения атмосферы влияют на частоту и интенсивность определенных погодных условий. Это исследование ищет ответы на вопросы о том, как те или иные природные катастрофы связаны с глобальным потеплением. Фактчекинг DW дает ответы на основные вопросы.

Вызывает ли изменение климата ливни и жару

"Экстремальные погодные условия, приводящие к катастрофам, всегда являются следствием многих факторов", - уточняет Отто. Помимо естественных причин, существуют еще и факторы, зависящие от человека. Например, в случае наводнений, вызванных проливными дождями, кроме прочего, важной причиной является вырубка лесов на большой территории и уплотнение почвы, а также глобальное потепление. Так что изменение климата не является единственным фактором для возникновения экстремальных погодных условий.

Насколько сильна связь между изменением климата и природными катаклизмами, зависит от того, о чем именно идет речь, поясняет Отто: "Если речь идет о наводнении и засухе, то в этих случаях глобальное потепление в сравнении с другими факторами часто играет незначительную роль".

Только лишь изменение климата не может вызвать сильные дожди, но оно создает предпосылки для того, чтобы выпало большее количество осадков. "При более прогретой атмосфере впитывается больше влаги, что ведет к более сильным дождям, - продолжает Филип. - Но когда и где выпадут осадки, зависит от многих факторов".

При экстремальных температурах эффект глобального потепления, по словам Филип, ощущается напрямую. Это не ведет к экстремальному выпадению осадков, но в теплой атмосфере периоды жары еще более сильные, а вот фазы холода - более мягкие. Поэтому то, что в Северной Индии и Пакистане в этом году не будет урожая, является прямым следствием изменения климата, подчеркивает Отто.

Влияние изменения климата везде одинаково

"Влияние изменения климата в различных регионах разное, - указывает Филип. - Даже на похожие экстремальные погодные условия в разных местах оно может оказывать разное влияние". Это делает сравнение между наводнением на западе Германии в долине Ара в июле прошлого года и в Квазулу-Натале на юге Африки в апреле нынешнего года очевидным. В Африке в результате наводнения погибли 435 человек и тысячи жителей остались без крова. В Бельгии и Германии в результате наводнения после проливных дождей погибли более 220 человек.

По данным исследовательской группы WWA, наводнение такого масштаба, как в Арской долине, для ситуации в атмосфере периода примерно 1900 года было бы событием, которое случается раз в 500 лет. Это означает, что в регионе такой же площади между Альпами и Северным морем при средних температурах того времени таких осадков следовало ожидать в среднем примерно каждые полвека.

Из-за изменения климата эта вероятность выросла в 1,2-9 раз: при сегодняшнем климате наводнения, подобные Арскому, следует ожидать каждые 56-400 лет. Одновременно с этим они могут быть сильнее на 3-19 процентов, чем 120 лет назад. В южноафриканской провинции Квазулу-Натал из-за изменения климата вероятность выпадения таких экстремальных осадков, как в апреле этого года, с 1900 года выросла в два раза. А интенсивность их стала выше в 4-8 раз, чем было бы без изменения климата.

С одной стороны, неопределенности, касающиеся влияния изменения климата на экстремальные погодные условия, разного масштаба. Это, говорят ученые, объясняется тем, что площадь затопленных территорий в Южной Африке во много раз больше, чем пострадавшие долины в Бельгии и Германии. Чем меньше территория, тем сложнее дать точные оценки. С другой стороны, очевидно, что влияние глобального потепления на обильные осадки в Южной Африке меньше, чем в Центральной Европе.

Можно ли предсказывать катастрофы

Серьезный и точный прогноз погоды можно сделать лишь на несколько дней вперед. Неопределенность относительно фактической ситуации с погодой растет в геометрической прогрессии по мере того, как вы смотрите в будущее. Погода в буквальном смысле слова слишком хаотична, чтобы делать ежедневные точные прогнозы на более длительный период времени, объясняет Отто.

"Но что мы можем в любом случае очень хорошо предсказать и рассчитать, так это частота определенных погодных условий и пороговых значений температуры или осадков", - делится Отто. По прогнозам WWA, при растущих температурах во многих местах по всему миру становятся все более вероятны погодные условия, которые могут вызвать наводнения, засухи и другие аномалии.

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