В Великобритании установилась небывалая жара

Великобритания страдает от аномальной жары. В понедельник, 18 июля, в Лондоне ожидается до 38 градусов Цельсия, на 19 июля британское метеорологическое агентство Met Office прогнозирует рекордную температуру свыше 40 градусов.

Впервые в истории в королевстве введен "красный" уровень опасности в связи с экстремально высокими температурами. В этой связи закрыты некоторые школы, на отдельных маршрутах остановлено железнодорожное движение. Ряд железнодорожных компаний рекомендовали пассажирам воздержаться от поездок 18 и 19 июля. Больницы опасаются, что в ближайшие дни будут работать на пределе возможностей.

В Лондоне ожидают, что аномально жаркие дни станут все более частыми

Предыдущий температурный рекорд Великобритании был зафиксирован 25 июля 2019 года в Ботаническом саду Кембриджа и равняется 38,7 градуса. Главный метеоролог Met Office Пол Гандерсен связал рекордную жару с изменениями климата. По его словам, подобные беспрецедентно жаркие дни до конца текущего столетия могут стать регулярным явлением.

Тропическая жара в Германии

В Германии с понедельника по среду также ожидаются температурные рекорды, столбики термометра по все стране перемахнут отметку 35 градусов и местами приблизятся к рубежу 40 градусов, и даже могут преодолеть его. По ночам воздух будет охлаждаться лишь до 25-27 градусов.

Между тем правительство ФРГ не подготовило национальный план защиты от жары на текущее лето. Согласно конституции, данная тема находится в ведении муниципальных властей, сообщил представитель министерства окружающей среды ФРГ в Берлине. Он также указал на меры федерального правительства в этой связи, в частности, программы поддержки по адаптации к изменениям климата социальных учреждений, в частности, домов престарелых и детских садов.

Экстремальная жара наблюдается и в ряде других европейских стран, в частности, Испании, Португалии, Франции и Бельгии.

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