Жара в Испании и Португалии: число погибших превысило 1000

Число погибших в результате жары в Испании и Португалии превысило 1000. Об этом сообщило в воскресенье, 17 июля, базирующееся в Нидерландах информагентство BNO News в Twitter. По данным AFP, в Мадриде в этот день температура поднималась до 39 градусов по Цельсию. Рекордный показатель в 43,3 градуса был зафиксирован в Дон-Бенито на востоке страны.

Как передала каталонская газета La Vanguardia, в Испании на 16 июля скончались минимум 360 человек. Из них 22 человека умерли в провинции Мадрид, причем один 60-летний уборщик - прямо во время работы. Еще один 50-летний мужчина скончался на улице в Торрехон-де-Ардос, неподалеку от столицы, - от теплового удара. Врачи не смогли помочь пострадавшему, температура его тела поднялась до 40 градусов, уточнило агентство AFP.

Температурный рекорд (47 градусов по Цельсию) был зарегистрирован в португальском Пиньяне 14 июля, по данным Португальского института моря и атмосферы - национального метеорологического агентства страны.

Метеорологи прогнозируют длительный период жары

"Есть опасения, что жара будет сохраняться на протяжении длительного периода времени (20 дней и более) во многих районах - от Португалии до центральной Франции и областей на юго-востоке Европы. Жара может продлиться до конца июля и продолжиться в августе", - предположил старший метеоролог американской службы прогнозов AccuWeather Тайлер Ройс. По его словам, речь идет о ряде территорий в Венгрии, на востоке Хорватии, Боснии и Герцеговины, в Сербии, на юге Румынии и севере Болгарии.

В Европе бушуют пожары

На этом фоне во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров земли, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения.

Это - уже вторая волна жарыв юго-западной Европе за последние несколько недель. Ученые винят в экстремальных температурах изменения климата и в дальнейшем прогнозируют более частые и интенсивные периоды засухи.

В Великобритании созван кризисный штаб

В Великобритании 16 июля был созван национальный кризисный штаб. Ранее британское Метеорологическое управление впервые выпустило самое серьезное, "красное", предупреждение о жаре для некоторых районов страны. В начале следующей недели на большей части территории Англии между Лондоном и Манчестером ожидается температура до 40 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд в 38,7 градуса был зафиксирован в Кембридже в 2019 году.

Во Франции в связи с высокими температурами во многих департаментах, большинство из которых расположены на Атлантическом побережье, власти объявили повышенный уровень опасности. Ожидается, что волна жары с температурами до 41 градуса по Цельсию продлится там еще несколько дней.

В ФРГ температура может подняться до 40 градусов

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), во время аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, отметка в 40 градусов может быть достигнута и в Германии. Пик ожидается 19 июля. Во многих районах страны температура воздуха поднимется приблизительно до 35 градусов, на юго-западе и западе - до 39, а возможно, и до 40 градусов, прогнозируют метеорологи.

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