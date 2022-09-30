Как в Украине отреагировали на аннексию ее территорий

"Нас уже нет смысла чем-либо пугать". О реакции украинских властей и настроении на улицах Киева - в репортаже DW.

В тот день, когда в Кремле подписывали договоры о "присоединении к РФ новых территорий", во многих городах Украины звучала воздушная тревога, а выпуски украинских новостей были заполнены трагическими сообщениями об обстреле ряда областей страны. Самым ужасающим по числу жертв в пятницу стал обстрел гражданской гуманитарной колонны в окрестностях города Запорожье. По предварительным данным местных властей, погибли 25 человек, еще 74 получили ранения. Как сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Александр Старух, люди в колоне стояли в очереди на въезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти помощь.

Операция по окружению российской группировки

Также российскими войсками был обстрелян Николаев. По данным местных властей, удары были нанесены дронами-камикадзе иранского производства и ракетами С-300, которые попали по спальному району города. Вследствие этого пострадали восемь человек.

Массированному обстрелу подвергся и город Днепр, вследствие чего погиб один человек и пять были ранены. Ракеты попали, в частности, в транспортное предприятие, где полностью сгорело 52 автобуса, еще 98 повреждены. Кроме того, по данным украинских СМИ, российской армией был обстрелян город Никополь и ряд населенных пунктов Харьковской, Сумской, Донецкой областей.

Украинские СМИ рассказали в пятницу и об успехах украинской армии под Лиманом. "Операция по окружению российской группировки на лиманском направлении находится на этапе завершения", - процитировали журналисты украинских военных.

Аннексия украинских территорий и церемония в Кремле

Саму церемонию в Кремле в пятницу большинство украинских телеканалов, которые с начала войны объединили свои информационные выпуски, не транслировали. Исключением стал, в частности, "24 канал", который показал пятиминутный отрывок речи президента Путина.

Остальная часть кремлевского действа была показана без звука на маленьком экране во время разговора с публицистом и писателем Михаилом Шейтельманом. Ведущая обсуждала с ним аннексию, реакцию Запада, угрозу ядерного удара. При этом Шейтельман обратил внимание на то, что во время выступления Путин вспомнил Потемкина. "В русском языке есть выражение - "потемкинские деревни". Это означает фейковые деревни. Когда ты построил только фасады и привез императрицу показывать, что ты целую деревню построил. Я думаю, что он (Путин. - Ред.) строит такую же "потемкинскую Россию", - сказал он.

Украина подает заявку в НАТО

Одновременно с кремлевской церемонией в пятницу в Украине проходило заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). О его итогах рассказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский: "Мы имеем решение. Во-первых, только путь усиления Украины и изгнание оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем этим путем".

По словами Зеленского, Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. "Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов альянса, поэтому - пока это будет происходить - мы предлагаем реализовать наши предложении относительно гарантий безопасности для Украины и всей Европы", - отметил он. После этого Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписали заявку в НАТО.

Также Зеленский заявил, что Украина больше не будет вести переговоры c Путиным, так как с ним невозможно договориться о "сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях". "Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", - сказал он.

В тот же день СНБО принял решение и о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам РФ, которые "не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права". При этом Зеленский анонсировал, что на следующем заседании Верховной рады будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов.

Реакция киевлян на аннексию

Между тем в центре Киева спокойно отреагировали на церемонию "присоединения" в Кремле. Люди, с которыми пообщалась DW, уверены, что действия России ни на что не повлияют. "Я думаю, что это очередное нарушение всех международных норм права, статута ООН. Это делается от безысходности, поскольку все видели, как осуществляются так называемые "референдумы". ВСУ не важны любые фейковые заявления, документы и "референдумы". Они будут делать свою работу, как делают ее сейчас", - считает Максим.

Так называемое "присоединение" территорий к России - это террористический способ насильственного воровства территории, добавляет Андрей. Он также негативно относится к действиям России и уверен, что никаких уступок территорий со стороны Украины не будет. "Я поддерживаю всех наших солдат и очень благодарен им за работу. За возвращение наших территорий", - говорит Андрей.

Также не обращает внимание на то, что происходит в Москве, и Маргарита. По ее словам, украинцев уже нет смысла чем-либо пугать. "Мы все ждем нашей победы. Я из Мариуполя и знаю людей, которые там остались. Они все ждут, чтобы Украина вернулась. Поэтому надо набраться сил и дождаться", - считает Маргарита.

Схожее мнение выразил Александр, который приехал в Киев из Донецкой области. "Люди против ("присоединения территорий к РФ. - Ред.). Они там нарисовали (количество голосов на псевдореферендуме. - Ред.), как захотели. Надо им 90%, они нарисуют. Мы воюем на своей земле, за свой народ и свободу. А они идут, как оккупанты, мы их называем "рашистами". Я думаю, к весне мы должны победить. Вернуть все свои территории, в том числе Крым", - уверен он.

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