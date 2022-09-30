США и Великобритания ввели санкции в отношении Набиуллиной

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

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Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила и отвергла "попытку России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины в результате фиктивного голосования, которое она устроила под дулами автоматов". "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым - это Украина. Молдова неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала она в Twitter.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что, пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, российский президент Путин "пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на земле". "Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и наш народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", - написал глава МИД в Twitter.

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Участники экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины рассмотрели вопросы о попытках России аннексировать территорию страны, путях им противодействовать и обеспечении коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства, сообщила пресс-служба президента Зеленского.

В частности, речь шла об укреплении и расширении международной коалиции в поддержку Украины, увеличении военно-технической помощи Киеву, усилении санкционного давления на Россию, активизации стратегии ядерного сдерживания Москвы со стороны стран евроатлантического пространства, а также противодействии гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором.

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США и Великобритания объявили о введении новых санкций в отношении Москвы. Среди прочих, в санкционные списки Вашингтона и Лондона вошла глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, под штрафные меры США подпали зампредседателя правительства РФ Александр Новак, члены Совета Федерации, а также супруга и дочери министра обороны Сергея Шойгу.

Украина уже 30 сентября подаст заявку на вступление в НАТО

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Киев намерен уже сегодня, 30 сентября, подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к народу. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины - реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия". По словам главы государства, "сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре".

Зеленский подчеркнул, что "Украина была и остается лидером по переговорным усилиям". "Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях, - заявил украинский лидер, особо отметив, что с нынешним российским президентом это невозможно. - Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России".

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обвинила российского президента в том, что своими угрозами аннексировать часть Украины он вновь нарушает международное право. "Мы без колебаний примем дальнейшие меры, включая введение дополнительных санкций, чтобы подорвать военную машину Путина, - написала она в Twitter. - Мы добьемся того, что он проиграет эту незаконную войну".

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Евросоюз решительно отвергает и безоговорочно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, говорится в заявлении членов Европейского совета. "Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность", - отмечается в документе.

"Мы не признаем и никогда не признаем незаконные "референдумы" (…), а также их фальсифицированные и незаконные результаты, - подчеркивает Европейский совет. - Эти решения не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина". Высший политический орган ЕС призывает все государства и международные организации "безоговорочно отвергнуть эту незаконную аннексию", отмечая, что "перед лицом агрессивной войны России и последней эскалации Москвы Европейский Союз решительно выступает на стороне Украины и ее народа".

"Ядерные угрозы Кремля, военная мобилизация и стратегия, направленная на ложное представление территории Украины как российской и утверждение, что война сейчас может идти на территории России, не поколеблют нашу решимость", - говорится в заявлении Евросовета.

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Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект об отправке осужденных на войну в Украине. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-служба регионального парламента. По словам главы Госсобрания республики Константина Толкачева, участие в боевых действиях "поможет осужденному искупить вину перед обществом". Он также считает, что такая мера усилит численный состав российской армии.

В Москве подписаны "договоры" об аннексии украинских территорий

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В Кремле подписали "договоры о вхождении" в состав России самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Документы подписали представители сторон: Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

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50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ подписали совместное заявление, в котором призвали Россию вывести войска с территории ЗАЭС и прекратить ядерный шантаж, сообщает пресс-служба оператора украинских АЭС "Энергоатом", принявшего участие в мероприятии.

Запорожская АЭС Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Таким образом, полсотни государств решительно осудили действия России против ядерных объектов в Украине и призвали РФ немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках, указывается в сообщении.

В принятом документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз для ядерной безопасности и физической защиты Украины.

"Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. "Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены около 100 единиц общественного транспорта - городских автобусов. Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может", - написал он в Telegram.

Путин не намерен обсуждать результаты "референдумов"

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Выступление Владимира Путина Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin/Sputnik/REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле вновь заявил о готовности вести переговоры с Украиной. Однако результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины российская сторона обсуждать не будет, подчеркнул глава российского государства. В то же время РФ "будет работать над повышением безопасности" на оккупированных землях, добавил Путин.

Большая часть речи главы Кремля посвящена различным обвинениям в адрес Запада.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС самым решительным образом осуждает удар по автоколонне в Запорожской области, назвав его "ужасающим нападением". "Очередное чудовищное нападение России на гражданских лиц: на этот раз на гуманитарную колонну, доставляющую жизненно важную помощь людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях Запорожья", - написал он в Twitter. Боррель подчеркнул, что виновные в атаке будут привлечены к ответственности.

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) рассказали об успешном проведении спецоперации по возвращению двух военнослужащих с оккупированных территорий на востоке страны на подконтрольные Киеву.

Как указывается в сообщениях ведомств, бойцы получили ранения во время боевых действий в марте. Для них было найдено безопасное место пребывания, организовано обеспечение всем необходимым для лечения и жизнеобеспечения, пока они не поправились. Затем для эвакуации был приобретен автотранспорт, разработаны основной и запасные маршруты движения. Украинские защитники благополучно вернулись на подконтрольную Украине территорию 25 сентября, теперь проходят реабилитацию, после которой намерены вернуться в свои части.

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Росавиация продлила до 10 октября запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, а также в аннексированный Крым. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя в аннексированном Крыму.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Его участники рассмотрели дальнейший план освобождения украинских территорий, проанализировали возможные действия противника, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами войск Украины на наиболее горячих направлениях, сообщил глава государства в Telegram.

В заседании приняли участие, в частности, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, главы МВД Денис Монастырский и МИД - Дмитрий Кулеба, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, а также руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Норвегия предупредила, что может закрыть границу с Россией

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Здание мэрии Осло в цветах украинского флага Фото: Javad Parsa/REUTERS

Норвегия может закрыть границу для российских туристов, сообщила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмили Энгер Мель, уточнив, однако, что решение об этом пока не принято. "При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная", - приводятся ее слова в заявлении правительства в Осло.

В мае Норвегия ужесточила выдачу виз гражданам России, с тех пор туристические визы им практически не выдавались. Между тем объявленная в России частичная мобилизация, по мнению Эмили Мель, повышает риски незаконного пересечения границы россиянами.

Хроника событий 30 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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