СМИ: Полицейским РФ запрещено выезжать из страны

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

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Полицейским запретили выезжать из России, пишут ряд СМИ, а также со "Ассоциация туроператоров России" со ссылкой на собственные источники. По информации Telegram-канала Baza, согласно распоряжению, подписанному 23 сентября, личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеет права покидать страну за исключением случаев, если это одобрит руководство. Издание 47.ru указывает, что распоряжение главы МВД Владимира Колокольцева запрещает сотрудникам полиции выезд за границу, если билеты или путевка были приобретены после объявления мобилизации 21 сентября. Кроме того, по сведениям Baza, полицейские с доступом к гостайне обязаны сдать паспорта.

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Алексей Навальный на суде вновь выступил против войны в Украине и мобилизации. По его словам, "война с Украиной - несправедливая и преступная, а мобилизация — такая же преступная, но еще и очень тупая". "Невиновные люди где-то там будут лежать в окопе и свои собственные кишки запихивать себе в живот. За что? Непонятно за что!" - приводит слова оппозиционера его команда в Telegram.

В Запорожье объявлен день траура

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Машины скорой помощи возле места удара под Запорожьем Фото: Viacheslav Tverdokhlib/AP Photo/picture alliance

В Запорожье и Запорожской области 1 октября объявлено днем траура по жертвам удара со стороны российских военных по гуманитарной колонне, которая ожидала выезда из Запорожья, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. В результате обстрела погибли не менее 23 человек.

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В течение ночи российская сторона активно вела огонь на Донецком и Горловском направлениях, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, на Донецком направлении в результате обстрелов ранен один человек - в Курахово. Также велись обстрелы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Константиновки в Марьинской громаде, Первомайского, Водяного и Новоселовки Первой - в Очеретинской громаде, а также Авдеевки. Обошлось без жертв.

На Горловском направлении пострадавших нет, поврежден частный дом в Железном. Единичные обстрелы были зафиксированы возле сел Соледарской громады – Васюковки, Яковлевки и Парасковеевки.

В Херсоне убит представитель оккупационных властей

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В Херсоне убит первый замглавы по безопасности назначенной Россией оккупационной "военно-гражданской администрации" Херсонской области Алексей Катериничев. Об этом агентству ТАСС сообщил замглавы этой же администрации Кирилл Стремоусов, уточнив, что Катриничев, занимавший свою должность с августа, погиб в результате удара двух ракет из РСЗО HIMARS по дому, в котором он находился.

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В Запорожской области колонна гражданских машин с беженцами попала под обстрел. Сообщается о минимум 23 погибших. Власти Украины и России обвиняют друг друга в нанесении ракетного удара.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока еще слишком рано спекулировать о том, кто может стоять за повреждением газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". "В отношении нападения или повреждения трубопроводов сейчас, мне кажется, много спекуляций. Но, откровенно говоря, до проведения полного расследования никто по-настоящему не сможет с уверенностью определить, что произошло", - сказал он на пресс-конференции на Гавайских островах.

По словам Остина, накануне он обсудил случившееся со своим коллегой из Дании, и тот "сказал ему, что понадобится несколько дней для формирования подходящей команды для того, чтобы осмотреть места происшествия и попытаться определить, насколько это возможно, что на самом деле произошло".

Пентагон намерен создать командование для обучения украинской армии

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В министерстве обороны США планируют создать новое командование для координации вооружения и обучения украинской армии. Как сообщает CNN, новое командование будет базироваться в немецком Висбадене, неподалеку от многих учебных площадок, которые используют США для обучения украинских военных. Сообщается, что это создаст более формальную структуру в вооруженных силах для управления поставками.

Командование будет подчинено верховному главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

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В пятницу на заседании Совета Безопасности ООН пройдет голосование за резолюцию, осуждающую "референдумы" об аннексии нескольких оккупированных Россией регионов Украины. У резолюции, разработанной США и Албанией и подробное содержание которой еще не обнародовано, нет шансов пройти из-за права вето у Москвы.

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Из украинских портов в четверг вышли три сухогруза более чем с 60 тысячами тонн пшеницы и подсолнечного шрота, сообщает ООН. Сухогрузы "Adam A" с 27,7 тыс. тонн пшеницы и "Navin Kestrel" с 5250 тоннами подсолнечного шрота направляются в Турцию. Судно "Patronus" доставит в Тунис 27,5 тыс. тонн пшеницы. В ООН уточнили, что поступившее в пункты назначения зерно после переработки может быть переправлено в другие страны.

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Более 200 тысяч россиян покинули Россию после того, как президент РФ Владимир Путин объявления о "частичной мобилизации". Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на совокупные данные из разных стран.

ISW: ВСУ, вероятно, окружили российскую группировку у Лимана

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Украинский солдат в Донецкой области (фото из архива) Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Украинские войска, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW) . По данным аналитиков, украинцы прорвали оборону россиян в районе Ставок в 10 км севернее Лимана и блокировали дорогу Торское - Дробышево, которая является последним каналом поставок и возможностью выхода для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана. В ISW отмечают, что подразделения БАРС-13 и 752-й мотострелковый полк 20-й армии, которые держали оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации. Эксперты ISW утверждают, что украинские войска смогут освободить Лиман.

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Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительственных программ. Закон предусматривает в том числе и новый пакет экстренной помощи Украине в размере 12,3 млрд долларов.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что 30 сентября будут приняты "фундаментальные решения" для страны. "Кроме заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут приняты важные, фундаментальные, я считаю, решения для нашей страны", - сказал Данилов в эфире программы "Говорит Большой Львов" на телеканале NTA .

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В Москве появилась реклама "концертов Аллы Пугачевой в оккупированном Донбассе". Между тем певица, недавно публично поддержавшая антивоенную позицию своего супруга Максима Галкина, по сообщениям СМИ, в четверг, 29 сентября, покинула Россию.

"На световом панно кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате крутят фейковую рекламу концертного тура Аллы Пугачевой по городам Донбасса - так ее троллят после антивоенных высказываний. Сегодня Пугачева уехала в Израиль вместе с детьми", - написал в Twitter блогер Рустем Адагамов, опубликовав видео.

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Российские войска ночью вновь обстреляли Николаев. При этом, как сообщают мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, ракетные удары нанесены по спальному району, под завалами находятся люди.

Владимир Зеленский: Путин хочет войны больше, чем жизни

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Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Россия после "присоединения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию" Украины, заявил в своем видеообращении по итогам 218-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в России "один человек" хочет продолжать войну и из-за этого все общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям. "Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - заявил Зеленский. При этом он ни разу не назвал имени Путина.

Президент Украины также обратился с призывом не ехать на войну к чеченцам, ингушам, осетинам, черкесам и всем другим коренным народам России, чтобы не стать "грузом 200". Часть своего обращения, адресованную россиянам, он произнес по-русски.

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В результате ракетного удара по Днепру один человек погиб и двое ранены, сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, удар нанесен по жилому кварталу в центре города и по транспортному предприятию. На предприятии сильный пожар: горят административное здание и 50 автобусов.

Путин подписал указы о "суверенитете" Херсонской и Запорожской областей

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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о "признании государственного суверенитета и независимости" Херсонской и Запорожской областей. Тексты обоих документов опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации. Между тем российские войска оккупировали лишь часть территорий этих областей. В частности, областной центр Запорожье находится под контролем Украины.

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В Генштабе ВС Беларуси назвали "вбросами" информацию о проведении мобилизации в республике. По словам замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил республики Олега Позняка, "в последнее время активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь". Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности ", - заявил он в эфире телеканала СТВ вечером в четверг.

Хроника событий 29 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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