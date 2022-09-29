СМИ: Алла Пугачева вновь покинула Россию

Российская певица Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили "Пятый канал" и "Известия" со ссылкой на источники. По данным "Пятого канала", певицу заметили в аэропорту Внуково, откуда она направилась в Израиль. Как утверждается, она улетела без обратного билета.

Это уже второй отъезд Пугачевой из РФ с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В начале войны она тоже уезжала в Израиль, но позже вернулась в Москву. В сентябре певица опубликовала в Instagram обращение к Министерству юстиции РФ, в котором попросила признать ее "иностранным агентом" вслед за супругом Максимом Галкиным.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала тогда Пугачева в своем Instagram.

В России Максима Галкина внесли в список "иноагентов"

Минюст РФ 16 сентября внес Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". В Министерстве утверждают, что артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.

Галкин в ответ заявил, что его признали "иноагентом" по надуманному поводу, поскольку он не занимается политической деятельностью и не получает денег из Украины. "Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", - подчеркнул он.

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