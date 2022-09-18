Протестный пост Пугачевой набрал сотни тысяч лайков

"Миллион алых роз против сил зла", "начало конца путинского режима" - политики, артисты и другие общественные деятели в России и Украине комментируют высказывание Пугачевой с оценкой последствий войны РФ против Украины.

"Браво, Алла Борисовна!", "Алле респект", "Лучшее выступление Аллы Пугачевой за многие годы" - такими и подобными комментариями отреагировали русскоязычные пользователи соцсетей на заявление знаменитой певицы о том, что она солидарна со своим мужем - артистом Максимом Галкиным, "желающим… прекращения гибели наших (российских. - Ред.) ребят за иллюзорные цели", делающие Россию изгоем и утяжеляющие жизнь ее граждан, - и просит зачислить ее в ряды "иноагентов". Всего за несколько часов, к вечеру воскресенья, 18 сентября, этот пост Аллы Пугачевой в Instagram , где у нее 3,4 млн подписчиков, набрал более полумиллиона лайков.

Отреагировали на слова певицы не только рядовые пользователи, но и многие российские политики, артисты и другие известные личности. DW собрала самые яркие комментарии.

"Пугачеву - в президенты России"

Заявление Пугачевой в поддержку своего супруга Галкина не содержало слова "Украина", однако абсолютное большинство пользователей восприняли его именно как критику российского вторжения в соседнее государство - и высоко оценили этот шаг певицы.

"Алла, мое уважение"- написала в своем Telegram-канале находящаяся сейчас во Франции актриса и режиссер Рената Литвинова.

"Алла Пугачева выступила за свободу слова, против репрессий и войны. Миллион алых роз против сил зла", - поддержал певицу в Twitter адвокат и правозащитник Павел Чиков.

"Кто такой Путин? Мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой", - указал, в свою очередь, в Twitter оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник высказал мнение , что "восстание Пугачевой приведет к падению режима", а российский экономист, профессор Максим Миронов заявил в Twitter, что Алла Борисовна - его кандидат на выборах президента России в 2024 году.

Со своей стороны, политолог Станислав Белковский констатировал в своем Telegram-канале: "А.Б. Пугачева де-факто становится лидером антивоенной части РФ-общества".

Между тем некоторые пользователи соцсетей отреагировали более сдержанно. Отмечая, что Пугачева вовсе не выступила против войны в Украине, а лишь "поддержала мужа и не более" и написала свой пост "настолько травоядно, насколько возможно", эти юзеры пеняли, что ее реакции на войну "как-то полгода пришлось ждать".

Резкая критика от Соловьева и Толстого

Негативные комментарии по поводу заявления Пугачевой поступили со стороны российских политиков, связанных с органами государственной власти, а также публичных лиц, известных своей лояльностью Кремлю.

Так, телеведущий Владимир Соловьев написал в этой связи в Telegram: "Покойся с миром, Алла Борисовна…" Со своей стороны, телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отреагировала на этот пост Соловьева словами: "Алла Борисовна еще вас всех переживет". В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак также перепостила ссылку на интернет-ресурсы, где можно послушать песни Пугачевой, с лаконичным комментарием: "А знаешь, все еще будет".

Тем временем заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил в своем Telegram-канале следующее: "Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР".

Резко раскритиковал заявление Пугачевой и рэпер Тимати: "Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах - это настоящее достоинство и патриотизм!"

Реакция на заявление Пугчевой в Украине

Отреагировал на заявление Пугачевой и советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович . В подробном посте на своей странице в Facebook он написал в ночь на 19 сентября следующее: "Пугачева - это центр притяжения очень серой страны под названием "поздний СССР", self-made персона, главная, архетипичная, подсвеченная всеми лучами и собравшая все внимание тех, кто тоже хотел быть Личностью, но ему не удавалось. Это - аккумуляция чувств, надежд, чаяний, любви, мечтаний десятков миллионов людей, чья коллективная в несколько десятков лет медитация сошлась в ней, как в фокусе. Чьим коллективным голосом она говорила. Это - десятки миллионов душ, поднятых ее песнями (хотя бы и на минуты) до очень высокого уровня чувств. Это - учитель поколений - в стране, где чувствовать отучали".

По мнению Арестовича, "бунт Аллы Борисовны, личности огромного человеческого масштаба, против путинской Системы, это: подрыв легитимности ведущей мифологии путинского режима, подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну, взрыв в середине самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима, начало конца этого режима".

Алла Пугачева долгое время не высказывала прямо своего отношения к происходящему в Украине. В то же время ее супруг Максим Галкин неоднократно критиковал вторжение России в соседнее государство. 16 сентября Минюст РФ присвоил Галкину статус "иноагента".

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