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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим ГалкинФото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance
Права человекаРоссия

Алла Пугачева просит признать ее "иноагентом" вслед за мужем

Даниил Сотников
11 мин. назад

Певица поддержала своего мужа Максима Галкина, которого объявили "иноагентом" на этой неделе. Пугачева назвала его "настоящим и неподкупным патриотом России".

https://www.dw.com/ru/alla-pugaceva-poprosila-priznat-ee-inoagentom-vsled-za-galkinym/a-63163712

Певица Алла Пугачева попросила министерство юстиции России объявить ее "иноагентом" вслед за мужем Максимом Галкиным. Об этом говорится в заявлении Пугачевой, опубликованном в соцсетях в воскресенье, 18 сентября.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева.

Признание Галкина "иноагентом"

Минюст РФ 16 сентября внес Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". Оно утверждает, что артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.

Галкин в ответ заявил, что его признали "иноагентом" по надуманному поводу, поскольку он не занимается политической деятельностью и не получает денег из Украины. "Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", - сказал Галкин.

Отъезд Галкина из России после начала войны

После начала российского вторжения в Украину Максим Галкин уехал из России и неоднократно открыто выступал против войны и политики Кремля. В частности, артист резко осуждал действия российских военных в Буче и обстрелы городов. "В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче - это не мы. Малайзийский боинг - это не мы. Мариуполь сравняли с землей - это не мы. В Одессу летит ракета - это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?" - говорил он.

Галкин продолжил давать концерты за границей, часть средств от которых направлял на помощь украинским беженцам. В России, по его собственным словам, все его выступления были отменены, а рекламные контракты разорваны после того, как он, еще находясь в стране, опубликовал первый антивоенный пост 

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Галкин делал "очень плохие заявления" и что "ему явно с нами не по пути".

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