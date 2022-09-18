Алла Пугачева просит признать ее "иноагентом" вслед за мужем

Певица поддержала своего мужа Максима Галкина, которого объявили "иноагентом" на этой неделе. Пугачева назвала его "настоящим и неподкупным патриотом России".

Певица Алла Пугачева попросила министерство юстиции России объявить ее "иноагентом" вслед за мужем Максимом Галкиным. Об этом говорится в заявлении Пугачевой, опубликованном в соцсетях в воскресенье, 18 сентября.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева.

Признание Галкина "иноагентом"

Минюст РФ 16 сентября внес Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". Оно утверждает, что артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины.

Галкин в ответ заявил, что его признали "иноагентом" по надуманному поводу, поскольку он не занимается политической деятельностью и не получает денег из Украины. "Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", - сказал Галкин.

Отъезд Галкина из России после начала войны

После начала российского вторжения в Украину Максим Галкин уехал из России и неоднократно открыто выступал против войны и политики Кремля. В частности, артист резко осуждал действия российских военных в Буче и обстрелы городов. "В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче - это не мы. Малайзийский боинг - это не мы. Мариуполь сравняли с землей - это не мы. В Одессу летит ракета - это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?" - говорил он.

Галкин продолжил давать концерты за границей, часть средств от которых направлял на помощь украинским беженцам. В России, по его собственным словам, все его выступления были отменены, а рекламные контракты разорваны после того, как он, еще находясь в стране, опубликовал первый антивоенный пост

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Галкин делал "очень плохие заявления" и что "ему явно с нами не по пути".

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