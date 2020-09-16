Удо Линденберг: секс-символ и немецкий партнер Пугачевой

Пожалуй, нет в Германии более знаменитого рокера, чем Удо Линденберг (Udo Lindenberg), и с трудом верится, что ему исполнилось уже 75 лет. Линденберг родился 17 мая 1946 года в вестфальском городе Гронау. Он уже давно вошел в историю, причем не только как музыкант. Концерт, который дал Линденберг, западногерманская звезда, в октябре 1983 года в Восточном Берлине, считают чуть ли не историческим событием.

Удо Линденберг начинал как барабанщик, а когда решил запеть и стал выпускать собственные диски, большим успехом они не пользовались. В начале 1970-х поп и рок в Германии существовали на английском языке, а Линденберг рискнул перейти на немецкий. И только третий его альбом, вышедший в 1973 году, стал хитом. Было продано 100 тысяч грампластинок. Удо Линденберг - первый немецкий музыкант, подписавший контракт на сумму свыше одного миллиона марок. Он был и первым поющим по-немецки рок-музыкантом, который добился широкой популярности.

Удо Линденберг. Фотографии

Удо Линденберг в Киле, 2017 год

Удо Линденберг в 1970-е годы

Удо Линденберг на КПП между Западным и Восточным Берлином в 1983 году

Удо Линденберг дарит Эриху Хонеккеру гитару во время визита генсека ЦК СЕПГ в ФРГ в 1987 году

Памятник Линденбергу на побережье Балтийского моря - в местечке Тиммендорфер-Штранд

Любимец женщин - и не только восточногерманских

Его песенка "Девушка из Восточного Берлина" (Mädchen aus Ostberlin), которая вышла в 1973 году, стала хитом, и восточногерманские девушки сходили от нее с ума. Удо Линденберг был их секс-символом. Понятно, как ломилась молодежь на его концерт в ГДР в 1983 году. 1600 сотрудников "штази" и гэдээровской полиции опекали его в течение одного-единственного дня в Восточном Берлине. В зале сидели в основном проверенные партийные и комсомольские кадры. Желающие послушать Линденберга рядовые граждане пытались прорвать заслон полиции, многие были арестованы.

Сегодня никогда не расстающийся со шляпой и темными очками ветеран любит вспоминать эти дни, рассказывая о них своим неподражаемым гнусавым голосом. Он - живой классик, и просто невозможно представить себе, что само появление на рок-сцене немецкоязычного коллектива (первая группа Линденберга называлась Free Orbit) было настоящей революцией. Революцией был и авторский стиль поэта и музыканта, который сам он называл "корреспонденция с улиц". Песни Линденберга были написаны на языке улицы и исполнялись, ко всему прочему, низким прокуренным голосом, которому теперь охотно подражают молодые музыканты.

Линденберг и Россия

В 1973 году, когда альбом Andrea Doria вышел в лидеры хит-парадов, критикам сказать было уже нечего. Удо Линденберг стал рок-звездой, а немецкий язык - неотъемлемой частью рок-культуры Германии. Часть прибыли от выступлений и продажи своих дисков музыкант направляет на поддержку молодых талантов.

В России легендарного рокера из Германии знают давно. С середины до конца 1980-х Линденберг дал несколько совместных концертов с Аллой Пугачевой. Самым известным стало выступление немецкого рок-музыканта и звезды советской эстрады в 1987 году в Ленинграде. Годом позже студия "Мелодия" выпустила совместный альбом Пугачевой и Линденберга "Песни вместо писем".

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