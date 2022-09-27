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На "референдуме" в Херсонской областиФото: ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Сергей Ромашенко
53 мин. назад

Обращение президента РФ к обеим палатам российского парламента запланировано на 30 сентября. В Лондоне полагают, что в этот день Путин может объявить об аннексии оккупированных районов Украины.

https://www.dw.com/ru/putin-30-sentabra-mozet-obavit-o-novoj-anneksii-territorij-ukrainy/a-63250614

Министерство обороны Великобритании полагает, что президент России Владимир Путин 30 сентября может официально объявить о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ. На этот день запланировано обращение Путина к обеим палатам Федерального собрания, и есть "реальная возможность", что российский президент воспользуется этим, чтобы официально объявить об аннексии, говорится в ежедневной сводке британского Минобороны во вторник, 27 сентября.

В оккупированных российскими войсками регионах Украины 27 сентября проходит последний день голосования в рамках так называемых "референдумов" о присоединении к России. Жители Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей имеют возможность до 16:00 мск выразить свое отношение к инициативе о вхождении их регионов в состав РФ.

Мировое сообщество не признает результатов "референдумов"

Наблюдатели критикуют эти "референдумы" как нарушение норм международного права. Мировое сообщество не признает их результаты, голосование проводится с нарушением норм украинского и международного права и не соответствует минимальным демократическим стандартам.

В оккупированной Луганской области пророссийские власти сообщили о новом обстреле Алчевска из РСЗО. В оккупационной администрации, однако, подчеркнули, что все избирательные участки остаются открытыми.

Российское телевидение уже несколько дней показывает людей в оккупированных районах Украины, демонстрирующих радость от предстоящего приема в состав РФ. В то же время независимые СМИ утверждают, что люди голосуют под давлением и под дулом автомата.

Новая аннексия украинских территорий

Результаты "референдумов" предположительно будут оглашены уже вечером 27 сентября. Ожидается, что одобрение инициативы о присоединении к РФ будет заявлено на уровне 80-90 процентов. После этого лидеры сепаратистов официально попросят Путина о включении оккупированных территорий в состав России. Кремль уже сообщил, что эти прошения могут быть рассмотрены в кратчайшие сроки. 

Еще до начала "референдумов" Путин предупредил, что если Киев продолжит обстрелы украинских территорий, присоединенных к РФ, то это будет расценено как нападение на территорию России, и Москва в качестве ответа может задействовать все средства, имеющиеся у нее в распоряжении.

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