Как Запад ответит на "референдумы" РФ в Украине

В подкасте DW "Геофактор" беженка из Херсона рассказывает, как покинула город и о жизни в Бонне. Во второй части - публицист Винфрид Шнайдер-Детерс предлагает Западу ответ на "референдум" на оккупированных территориях.

RUS DW Podcast Geofaktor 03.09.2022 - MP3-Stereo To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

С юга Украины приходят сообщения о попытке контрнаступления украинской армии. Одновременно Россия готовится до конца 2022 года провести на оккупированных территориях "референдумы" о присоединении. Своим отношением к этим событиям делится в подкасте DW "Геофактор" жительница Херсона Яна, бежавшая с детьми в Германию. В продолжение темы о том, почему Россия торопится с проведением "референдумов", - рассказывает немецкий политолог и публицист, автор книг по новейшей истории Украины Винфрид Шнайдер-Детерс. Он считает, что арсенал санкций Запада исчерпан, и призывает в ответ на "референдумы" поставлять Киеву больше оружия.