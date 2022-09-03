Как Запад ответит на "референдумы" РФ в Украине
26 мин. назад
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С юга Украины приходят сообщения о попытке контрнаступления украинской армии. Одновременно Россия готовится до конца 2022 года провести на оккупированных территориях "референдумы" о присоединении. Своим отношением к этим событиям делится в подкасте DW "Геофактор" жительница Херсона Яна, бежавшая с детьми в Германию. В продолжение темы о том, почему Россия торопится с проведением "референдумов", - рассказывает немецкий политолог и публицист, автор книг по новейшей истории Украины Винфрид Шнайдер-Детерс. Он считает, что арсенал санкций Запада исчерпан, и призывает в ответ на "референдумы" поставлять Киеву больше оружия.