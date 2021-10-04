Референдум в испанском регионе Каталония, 90% участников которого, как утверждают власти автономии, высказались в пользу независимости, был объявлен незаконным еще до его проведения.

1 октября 2017 года власти Каталонии провели референдум об отделении региона от Испании, по итогам которого объявили, что за выход Каталонии из состава Испании высказались 90 процентов участников голосования. Еще до начала референдума официальный Мадрид объявил, что это голосование противоречит конституции. Полицейские в этот день закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция использовала дубинки и резиновые пули. На следующий день после голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Еврокомиссия также назвала референдум в Каталонии незаконным.