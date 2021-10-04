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Референдум в Каталонии

Референдум в испанском регионе Каталония, 90% участников которого, как утверждают власти автономии, высказались в пользу независимости, был объявлен незаконным еще до его проведения.

1 октября 2017 года власти Каталонии провели референдум об отделении региона от Испании, по итогам которого объявили, что за выход Каталонии из состава Испании высказались 90 процентов участников голосования. Еще до начала референдума официальный Мадрид объявил, что это голосование противоречит конституции. Полицейские в этот день закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция использовала дубинки и резиновые пули. На следующий день после голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Еврокомиссия также назвала референдум в Каталонии незаконным.

Catalan separatist leader Carles Puigdemont arrives at a courthouse in Sardinia, as a judge holds the first hearing on his European arrest warrant, in Sassari, Italy, October 4, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона 04.10.2021

Суд на Сардинии приостановил производство по делу об экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию, решив дождаться постановления Европейского суда в Люксембурге.
Former Catalan president Carles Puigdemont holds a press conference on February 12, 2019 in Berlin, on the day of the beginning of the trial in Madrid of twelve Catalan separatist leaders involved in an attempt to break from Spain. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Испания намерена вернуть в страну Пучдемона. Что скажет суд ЕС? 11.03.2021

Испанский следователь, добившийся от Европарламента лишения депутатской неприкосновенности каталонского политика Карлеса Пучдемона, надеется, что его выдадут Испании. Пойдет ли на это суд ЕС?
FILE - In this Monday, May 20, 2019 file photo, the leader of the Catalonian ERC party Oriol Junqueras leaves after collecting his credentials at the Spanish parliament in Madrid, Spain. A legal adviser at the EU's highest court said on Tuesday Nov. 12, 2019, that it should be down to the European Parliament, and not to Spain, to decide whether jailed Catalan leader Oriol Junqueras can serve as a European lawmaker. (AP Photo/Bernat Armangue, File) |

Каталонский евродепутат Жункерас останется в тюрьме в Испании 09.01.2020

Верховный суд Испании, вопреки мнению Суда Евросоюза, отказался освободить из тюрьмы каталонского евродепутата Ориола Жункераса, отбывающего наказание за сепаратизм.
A protester draped with an estelada or independence flag stands outside outside the Sagrada Família basilica during pro-independence gathering on the fifth day of protests over the conviction of a dozen Catalan independence leaders in Barcelona, Spain, Friday, Oct. 18, 2019. Various flights into and out of the region are cancelled Friday due to a general strike called by pro-independence unions and five marches of tens of thousands from inland towns are expected converge in Barcelona's center on Friday afternoon for a mass protest with students to and workers who are on strike. (AP Photo/Bernat Armangue) |

В Испании арестован россиянин в связи с каталонским кризисом 23.11.2019

В Испании арестованы граждане РФ и Украины. Их подозревают в связях с российскими спецслужбами, которые якобы вмешивались в каталонский конфликт.

Прокол в "московском деле": фигурант покинул Россию, не дождавшись приговора. DW Новости (17.10.19) 18.10.2019

Айдар Губайдулин, которого обвинили в насилии по отношению к росгвардейцу, покинул РФ, несмотря на подписку о невыезде. Еще одна тема выпуска - срыв судебного заседания по иску олигарха Коломойского.

Pro independence protesters march in San Vicenc dels Horts, on October 18, 2019, on the day that separatists have called a general strike and a mass rally. - Catalan separatists burned barricades and clashed with police in Barcelona yesterday in a fourth night of violence triggered by Spain's jailing of nine of their leaders over a failed independence bid while today they have blocked traffic on two routes connecting Spain and France, on the fifth day of protests, the transport ministry said Friday. (Photo by Pau Barrena / AFP) (Photo by PAU BARRENA/AFP via Getty Images)

Сепаратисты испанской Каталонии проводят всеобщую забастовку 18.10.2019

В аэропорту Барселоны отменены десятки рейсов, бастуют работники порта и автокомпании Seat. Участники пяти "маршей свободы" собираются на массовый митинг.
A protestors pours gasoline on a burning barricade during clashes with police in Barcelona, Spain, Thursday, Oct. 17, 2019. Catalonia's separatist leader vowed Thursday to hold a new vote to secede from Spain in less than two years as the embattled northeastern region grapples with a wave of violence that has tarnished a movement proud of its peaceful activism. (AP Photo/Emilio Morenatti) |

В Барселоне возобновились уличные беспорядки 18.10.2019

В центре Барселоны митингующие жгут мусорные контейнеры и мебель, бросают камни и петарды в полицейских. Полиции удалось пресечь столкновение сторонников независимой Каталонии с правыми активистами.

Протесты в Каталонии: безопасно ли ехать в Барселону 17.10.2019

Блокада дорог и поджоги автомобилей. В Каталонии с понедельника не утихают протесты против суровых приговоров лидерам сепаратистов. Опасно ли ехать в Барселону и будет ли новый референдум о независимости.

Former Catalan president Carles Puigdemont holds a press conference on February 12, 2019 in Berlin, on the day of the beginning of the trial in Madrid of twelve Catalan separatist leaders involved in an attempt to break from Spain. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Карлеса Пучдемона 14.10.2019

Международный ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Пучдемона был выдан вскоре после вынесения Верховным судом Испании обвинительных приговоров девяти его соратникам.
Dismissed Catalan vice president Oriol Junqueras arrives to Spain's High Court after being summoned to testify on charges of rebellion, sedition and misuse of public funds for defying the central government by holding a referendum on secession and proclaiming independence, in Madrid, Spain, November 2, 2017. REUTERS/Javier Barbancho

Арестованные лидеры сепаратистов Каталонии прошли в испанский парламент 29.04.2019

Бывший замглавы Каталонии Ориэл Жункерас и еще четыре лидера сепаратистов выиграли парламентские выборы, получив депутатские мандаты. В Мадриде над ними проходит судебный процесс.
February 21, 2019 - Barcelona, Catalonia, Spain - Catalan separatists gather during a general strike to protest the Supreme Court trial against 12 Catalan leaders charged of sedition and rebellion against Spain and the misuse of public funds in relation with a banned referendum on secession and an independence vote at the Catalan Parliament in October 2017 |

Десятки тысяч каталонцев вышли на акцию протеста в поддержку лидеров сепаратистов 21.02.2019

Массовые протесты в поддержку инициаторов референдума 2017 года привели к перебоям в работе транспорта в Каталонии. В столкновениях с полицией пострадали десятки человек.
Pro independence demonstrators march waving esteladas or independence flags, during a demonstration supporting the imprisoned pro-independence political leaders in Barcelona, Spain, Saturday, Feb. 16, 2019. Thousands of Catalan separatists are marching in Barcelona to proclaim the innocence of 12 of their leaders who are on trial for their role in a failed 2017 secession bid. (AP Photo/Emilio Morenatti) |

Сотни тысяч каталонцев вышли на марш в поддержку лидеров сепаратистов 16.02.2019

До полумиллиона человек в Барселоне потребовали освобождения политиков, находящихся в СИЗО по делу о референдуме 2017 года. В акции "Самоопределение - не преступление" участвовали правящие в Каталонии партии.
12.2.2019, Madrid, Spanien, Inhaftierte katalanische Separatistenführer besuchen ihren Prozess vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid, Spanien

В Мадриде начался второй процесс по делу каталонских сепаратистов 12.02.2019

12 лидеров движения каталонских сепаратистов обвиняются в мятеже и растрате. Экс-глава Каталонии Пучдемон нынешним процессом не затронут.
Das Oberste Gericht von Spanien, Dezember 2018

Как в Испании судят каталонских сепаратистов 18.12.2018

Верховный суд Испании провел первое заседание суда по делу сепаратистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. DW о том, кто находится на скамье подсудимых, и как проходит громкий процесс.

ARCHIV - Der frühere Vizeregierungschef der separatistischen Regionalregierung Kataloniens, Oriol Junqueras, gibt am 25.10.2017 in Barcelona (Spanien) ein Interview. (zu dpa:Nach Neuwahl: Kataloniens Ex-Vize bittet um Entlassung aus der U-Haft vom 04.01.2018) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Испании предстанут перед судом бывшие лидеры Каталонии 25.10.2018

Девяти каталонским политикам инкриминируется мятеж в связи с односторонним провозглашением независимости Каталонии в 2017 году. Экс-глава региона Пучдемон под суд не попадет, поскольку находится в изгнании.
Pro-independence demonstrators stand on the middle of a street facing Catalan police officers during a protest In Barcelona, Spain, Monday, Oct. 1, 2018. Pro-secession activists in Spain's Catalonia region have turned out in large numbers to mark the first anniversary of their thwarted independence referendum with an evening march through downtown Barcelona that capped a day of noisy protests that blocked Catalan roads and train lines, among other largely non-violent demonstrations. (AP Photo/Felipe Dana) |

Акции сторонников независимости Каталонии переросли в беспорядки 01.10.2018

Радикальные каталонские сепаратисты начали штурм регионального парламента в Барселоне. Всего в связи с годовщиной референдума на улицы города вышли около 180 тысяч человек.
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