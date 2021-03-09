Испания намерена вернуть в страну Пучдемона. Что скажет суд ЕС?

Следователь Верховного суда (ВС) Испании Пабло Льярена обратился в Суд Евросоюза в Люксембурге с просьбой способствовать выдаче испанскому правосудию экс-главы региональной каталонской администрации Карлеса Пучдемона. Об этом сообщила пресс-служба ВС.
Пучдемон, объявивший осенью 2017 года, вопреки испанскому законодательству, суверенитет Каталонии, скрывается в Бельгии. На родине он обвиняется в "бунте" (мятеже без применения военной силы) и нецелевом использовании бюджетных средств. Избранный в 2019 году сторонниками каталонской независимости в Европарламент, Пучдемон был лишен парламентской неприкосновенности 9 марта 2021 года. Это открыло путь для его экстрадиции на родину. Сам Пучдемон намерен добиваться в том же Суде ЕС восстановления своего неподсудного статуса.
Выдаст ли Бельгия Пучдемона?
Как пояснил DW профессор права Мадридского университета Мигель Домингес Кинтана, следователь Льярена не обратился напрямую в Бельгию, а предпочел действовать через посредника - Суд ЕС. Дело в том, что бельгийцы уже не раз отказывали ему "под разными предлогами" в выдаче Пучдемона - еще до того, как тот был избран в Европарламент. Теперь следователь рассчитывает, что судьи ЕС помогут ему убедить коллег уступить требованию Испании.
Вход в здание Суда ЕС
Домингес Кинтана напомнил доводы бельгийцев. По их мнению, дело Пучдемона нельзя рассматривать в Верховном суде Испании, а лишь в местном суде Каталонии. Но испанская фемида, в соответствии с законом, для подобных дел использует именно ВС. Кроме того, эксперт, вслед за Льяреной, считает "недопустимыми утверждения бельгийских юристов, что испанское правосудие якобы неспособно соблюдать презумпцию невиновности и другие права подсудимых". Профессор отметил в этой связи, что "юридические органы демократических государств-членов ЕС, в соответствии с действующим положением, обязаны сотрудничать на принципе взаимного доверия".
Ответ сторонников Пучдемона
Жауме Соле, представитель руководимой заочно Пучдемоном партии "Вместе за Каталонию" (ВзК), рассказал DW, что для Суда ЕС адвокатами каталонского политика уже подготовлен документ на 50 страницах с требованием восстановить его парламентский иммунитет. В нем, по словам Соле, утверждается, что голосование депутатов Европарламента по делу Пучдемона проходило по "необъективно составленному докладу", который подготовил глава комиссии по юридическим вопросам испанец Адриан Васкес - противник каталонского суверенитета.
Верховный суд Испании в Мадриде
Во-вторых, как отметил представитель ВзК, "само инициирование вопроса о снятии неприкосновенности спорно", поскольку исходило от следователя ВС Льярена, компетенцию которого оспаривает одна из стран Евросоюза - Бельгия. И в третьих, 42 процента депутатов не поддержали эту меру, в том числе представители левопопулистской партии "Подемос", входящей в правящую в Испании правительственную коалицию, заключил Соле.
Что будет дальше?
В свою очередь профессор Домингес Кинтана утверждает, что дело Пучдемона в Суде ЕС может быть решено не ранее, чем через полгода. После подачи жалобы и до решения суда он будет по-прежнему располагать парламентской неприкосновенностью. Кроме того, если даже суд не удовлетворит его жалобу, у политика еще останется надежда, что бельгийская юстиция, несмотря на возможное посредничество со стороны европейского суда, по-прежнему не захочет выдавать его испанцам.
Сторонники независимости Каталонии
Эксперт напомнил, что инкриминируемые на родине Пучдемону правонарушения принадлежат к разряду особо тяжких. За них он может получить до 20 лет тюрьмы. Ведь провозглашенная в одностороннем порядке независимость Каталонии, "вопреки воле большинства каталонцев и положениям испанской конституции, вызвала политический кризис и поставила регион на грань опасного конфликта с непредсказуемыми последствиями".
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Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская