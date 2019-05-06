Европарламент лишил депутатской неприкосновенности экс-главу Каталонии

Бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон и двое его соратников, выступающих за независимость этой северо-восточной области Испании, лишены депутатской неприкосновенности. Такое решение Европарламент принял вечером в понедельник, 8 марта. Фракции консерваторов, социал-демократов и либералов призвали своих представителей проголосовать за снятие парламентского иммунитета, фракции "зеленых" и левых выступили против.

В результате голосования более 400 человек из почти 700 выступили за лишение Пучдемона, а также экс-представителей каталонской администрации Антони Комина и Клары Понсати неприкосновенности. Теперь им грозит выдача испанских властям.

Официальный Мадрид приветствовал позицию Европарламента. Результат голосования показывает, что каталонский вопрос "должен решаться в Испании, а не на европейском уровне", заявила министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Аранча Гонсалес.

Бельгия и Шотландия не могли дать ход запросам Испании о выдаче

В 2019 году все трое были избраны в Европарламент. Однако они не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (куда отправилась Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

Пучдемон, Комин и Понсати покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся в 2017 году попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

В середине февраля 2021 года на выборах в парламент Каталонии победил блок националистических партий, выступающих за самоопределение этой северо-восточной области Испании.

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