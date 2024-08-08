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Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон вернулся в Испанию

Ольга Лебедева
8 августа 2024 г.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, покинувший Испанию после референдума в 2017 году, появился в Барселоне и вновь исчез после выступления перед сторонниками. Ему грозит задержание.

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Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон в Барселоне, 8 августа 2024 годаФото: Joan Mateu/AP/picture alliance

Спустя почти семь лет, проведенных в вынужденной эмиграции, в Испанию вернулся бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, которого разыскивает испанская полиция. В четверг, 8 августа, 61-летний лидер каталонских сепаратистов появился в центре Барселоны в сопровождении политиков из своей партии и пообщался со своими сторонниками.

"Они преследуют нас на протяжении семи лет только потому, что мы хотели дать каталонскому народу право голоса", - заявил он в своем коротком выступлении. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Пучдемона.

После этого Пучдемон собирался присутствовать на заседании парламента в Барселоне, на котором должно состояться утверждение главой Каталонии социалиста Сальвадора Ильи. К парламенту был стянут большой контингент полиции, чтобы помешать Пучдемону войти в здание, пишет dpa. Однако выборы главы каталонской администрации начались в отсутствие лидера сепаратистов, пишут испанские СМИ, сообщая также, что Пучдемон вновь исчез.

Пучдемону угрожает арест

Экс-главе Каталонии грозит задержание, поскольку испанская юстиция выпустила ордер на арест, обвиняя его в личном обогащении. По данным СМИ, он отклонил предложение полиции о согласованном и конфиденциальном аресте.

В начале июля Верховный суд Испании отказался утвердить амнистию Пучдемона, признанного виновным в проведении референдума о независимости этого автономного региона в 2017 году. Суд постановил, что он и еще некоторые лидеры сепаратистского движения в Каталонии обогатились, незаконно проведя референдум на государственные деньги. В связи с этим к ним неприменимзакон об амнистии каталонских сепаратистов, принятый Конгрессом депутатов Испании 30 мая и вызвавший массовые протесты.

Ранее Карлес Пучдемон заявлял, что при вступлении в силу амнистии он готов вернуться в Испанию. Он хотел снова возглавить правительство Каталонии после выборов.

Социалист Илья намеревается возглавить Каталонию

Между тем, в случае избрания Сальвадор Илья станет первым главой каталонской администрации за долгое время, который отвергает отделение региона от Испании. Возглавляемая им Социалистическая партия Каталонии (PSC) одержала победу на прошедших в мае региональных выборах, но для создания правительства нуждается в поддержке левой сепаратистской партии ERC.

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