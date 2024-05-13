Выборы в Каталонии: избиратели устали от сепаратистов

На выборах в Каталонии правившие в регионе долго время сепаратисты потерпели поражение. Однако, победителям, сторонникам единства Испании, будет нелегко сформировать новую администрацию.

На выборах в парламент Каталонской автономии, состоявшихся в воскресенье, 12 мая, одержала победу Социалистическая партия Каталонии - региональный филиал правящей в королевстве Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Сепаратистские партии "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), находившиеся у власти попеременно или в коалиции в течение последних четырех десятилетий, потерпели поражение. Наблюдатели объясняют такие итоги выборов "усталостью населения" от их политики.

Тем не менее, социалисты, не получившие абсолютного большинства в парламенте, будут вынуждены для формирования местного правительства искать себе союзников. А это представляется непростой задачей.

Почему большинство каталонцев открещиваются от сепаратистов

Поражение националистических партий Каталонии, убеждавших, что этот регион сможет процветать, лишь добившись независимости от Испании, объясняется провалом их политики. Об этом заявил DW работающий в Барселоне независимый социолог Марк Феррер. По его словам, "многолетняя конфронтация сепаратистов с центральной властью в Мадриде не принесла положительных результатов - ни в экономической, ни социальной сфере". Наоборот, нестабильность, вызванная конфронтаций, "привела лишь к оттоку капиталов из Каталонии, застою в экономике, росту безработицы и нищеты".

Предвыборный плакат с Пучдемоном: сепаратисты надоели каталонцам Фото: Emilio Morenatti/AP/dpa/picture alliance

Временами, продолжил социолог, "противостояние выливалось - под влиянием пропаганды сторонников независимости - в уличное насилие с участием молодежи, как это было в последующие после октября 2017 года месяцы" - после попытки сепаратистов провозгласить в одностороннем порядке независимость. "Результатом становились увечья, тюремные приговоры, искалеченные жизни участников беспорядков, а также усиление раскола в самом каталонском обществе".

В чем секрет успеха социалистов в Каталонии

Социолог Феррер считает, что поражение националистов объясняется "не только разочарованностью в их обещаниях". Во многом на изменение симпатий избирателей повлияла и политика ИСРП. Если предшественник этой партии у власти в Испании - либеральная Народная партия - в отношениях с каталонцами, особенно сепаратистами, делала ставку на полицейскую силу, не желая идти на какие-либо уступки в деле расширения автономных прав региона, то "социалисты изменили" эту практику. Теперь с каталонцами ведется "постоянный продуктивный диалог".

Правительство ИСРП, продолжил социолог, амнистировало участников беспорядков последних лет - и тех, кто уже отбывал наказание, и тех, кто находился под следствием. Каталонским властям передали монопольное право центрального правительства - заниматься вопросами приема иммигрантов. Региону были предоставлены налоговые льготы, созданы условия для возвращения предприятий, ранее покинувших Каталонию из-за нестабильности, увеличено государственное финансирование, в том числе на развитие современных технологий и городского транспорта.

Прогноз на формирование новой администрации

Другой собеседник DW - профессор политологии Мадридского университета Даниэль Гомес - считает, что сформировать правящий кабинет в Каталонии будет "крайне трудно". В качестве наиболее вероятного варианта он назвал появление левой администрации, состоящей из представителей соцпартии, ЛРК и радикалов из движения "Сумар". И хотя республиканцы уже поспешили заявить, что не станут управлять регионом вместе с социалистами, политолог считает, что это решение ими, "скорее всего, может быть пересмотрено".

Не исключает профессор Гомес и альянс социалистов с партией "Вместе за Каталонию", но лишь в том случае, если возглавляющий последнюю бывший региональный лидер Карлес Пучдемон, до сих пор скрывающийся от испанской юстиции, откажется от притязаний на власть. Сам же Пучдемон, преследуемый за сепаратистскую попытку 2017 года, хотел бы править регионом вместе с ЛРК при парламентской поддержке социалистов. При этом беглый лидер напоминает, что депутаты его партии оказывают аналогичную поддержку ИСРП в центральном парламенте, без которой социалисты не могли бы находиться у власти.