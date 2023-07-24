Консерваторы в Испании победили на выборах без большинства

Испанские консерваторы одержали верх на выборах, но даже вкупе с правыми популистами не займут большинство в парламенте.

В Испании 136 мест в парламенте займет консервативная Народная партия Альберто Фейхоо, а Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) нынешнего и.о. премьер-министра Педро Санчеса получит 122 места в законодательном органе. Это следует из опубликованных в ночь на понедельник, 24 июля, результатов обработки бюллетеней на досрочных всеобщих выборах страны.

При этом за ультраправую партию "Вокс" проголосовали 12,4 процента избирателей, что дает ей 33 места в парламенте. А левые популисты из партии "Сумар", которых возглавляет действующий министр труда и социальной экономики Йоланда Диас, получат 31 место в парламенте.

Сложившаяся ситуация может привести к "политическому тупику" ввиду того, что ни одной из возможных коалиций не удалось набрать однозначно достаточное количество голосов для образования большинства в парламенте, пишет агентство APE. Так, консерваторы, которым прочили объединение с "Вокс", даже в этом случае получат лишь 169 из 350 мест, а ИСРП, "Сумар" и несколько небольших партий, уже состоящие в коалиции, в сумме получают 172 места.

При этом ни к одному из лагерей не примкнула партия каталонская партия Junts, выступающая за независимость региона и получившая семь мест в парламенте. Ее неформальный лидер экс-президент Каталонии Карлос Пучдемон, бежавший из страны после проведения референдума об отделении региона, который Мадрид посчитал незаконным, отказался поддерживать как ИСРП, так и Народную партию.

В случае, если ни одной из коалиций не удастся преодолеть планку в 176 голосов, чтобы получить большинство в Конгрессе, в стране могут пройти новые выборы.

Санчес распустил парламент после проигрыша на региональных выборах

Прошедшие в Испании парламентские выборы были внеочередными. Изначально они были запланированы на конец 2023 года, но в мае партия Санчеса проиграла консерваторам на региональных выборах в большинстве автономных сообществ страны, после чего премьер распустил парламент.

Санчес и его правительство сталкиваются с критикой в том числе и из-за подозрения в создании альянсов с сепаратистами в Каталонии и других регионах. Кроме того, ему вменяют в вину сокращение трат на здравоохранение в стране.

Ультраправые "Вокс" среди прочего требуют ужесточить политику Испании в отношении мигрантов и отменить принятые в стране законы о правах трансгендеров и защите климата. При этом в 2022 году в Испании произошло около 500 лесных пожаров, которые уничтожили более 300 тыс. гектаров леса, что стало худшим показателем в Европе, и в 2023 году ситуация также не улучшается.

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