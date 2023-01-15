В Мадриде десятки тысяч медиков вышли на акцию протеста

Десятки тысяч медицинских работников вышли в воскресенье, 15 января, на улицы Мадрида в знак протеста против того, что, по их словам, является разрушением системы общественного здравоохранения правительством автономного сообщества. Одетые в белые халаты демонстранты устроили шествие по центральным улицам города, стуча в барабаны и скандируя лозунги.

Согласно оценкам регионального правительства, в марше протеста в испанской столице, прозванном "Белый прилив", приняли участие около 30 тысяч человек. Организаторы акции считают, что Мадрид, являясь одним из самых богатых регионов страны, тратит наименьшую по всей Испании сумму на душу населения на первичную медико-санитарную помощь.

Критика в адрес правительства

В последние годы, особенно после начала пандемии COVID-19 в 2020 году, правительство Мадрида, возглавляемое Исабель Диас Аюсо из консервативной Народной партии, подвергалось жесткой критике из-за плохой укомплектованности кадрами больниц и центров первичной медико-санитарной помощи. Аюсо отрицает нехватку персонала и утверждает, что протесты и забастовки организуются левыми партиями в преддверии муниципальных и региональных выборов 2023 года.

В ноябре 2022 года десятки тысяч людей прошли маршем по центру Мадрида в поддержку медицинских работников, требующих улучшения условий труда.

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