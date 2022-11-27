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Демонстрация в Мадриде против новых законов левой коалиции
Демонстрация в Мадриде против новых законов левой коалицииФото: Viktor Cheretskiy/DW
ПолитикаИспания

Испанцы протестуют против новых законов левого правительства

Виктор Черецкий
1 ч. назад

В Мадриде и других крупных городах Испании прошли манифестации оппозиции с требованием отставки левого коалиционного правительства страны.

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Около ста тысяч человек приняли участие в воскресенье, 27 ноября, в манифестациях под лозунгом отставки левого коалиционого правительства, представленного Испанской социалистической рабочей партией, Компартией и лево-популистской партией "Подемос" ("Мы можем". – Ред.). Акции, организованные либерально-консервативной оппозицией, профсоюзами и католическими организациями, прошли в Мадриде и в административных центрах 50 провинций Испании. По данным Представительства центрального правительства в Мадриде, в столице на акцию протеста вышли 25 тысяч человек, организаторы сообщили о 80 тысячах демонстрантов. Манифестанты, в основном избиратели Народной партии и партии "Вокс" (Голос. - Ред.), недовольные правовыми реформами и экономической политикой властей, потребовали проведения досрочных парламентских выборов.

Против спорного законотворчества

Непосредственным поводом для манифестаций послужила реформа уголовного кодекса. Она отменила 544 статью о наказании за участие в "бунте". Это позволит каталонским сепаратистам, осужденным за попытку провозгласить независимость своего региона в 2017 году, вернуться к политической деятельности. Одновременно правительство, приняло решение вывести Гражданскую гвардию (жандармерию) из провинции Наварра, где у власти находятся баскские националисты.

Оппозиция полагает, что эти меры, которые власти объясняют желанием "улучшить" отношения с регионами, грозят единству страны. По мнению оппозиционеров, они объясняются лишь желанием правящей коалиции, не имеющей большинства в парламенте, заручиться поддержкой каталонских и баскских парламентариев. Не меньшее возмущение оппозиционных сил вызвал и принятый недавно Закон о сексуальной свободе, который сокращает тюремные сроки для насильников и педофилов. 10 осужденных за эти преступления уже досрочно обрели свободу.

На фоне инфляции

Нынешний протест проходит на фоне быстро растущей инфляции. И хотя официальная статистика утверждает, что она не превышает 12 процентов, стоимость "потребительской корзины" увеличилась с начала года, по данным независимых источников, в два раза. Резко выросли цены на энергоносители, хотя их рынок не зависит от поставок из России. В связи с продолжающимся экономическим кризисом и падением уровня потребления разоряются предприятия, растет безработица. В то же время власти, чтобы пополнить казну, повышают налоги. И эта мера также вызывает бурный протест населения.

Опрошенные DW участники манифестации, состоявшейся в  Мадриде на площади Колумба, напомнили, что правительство практически ничего не делает для борьбы с инфляцией, что в страну продолжается бесконтрольный наплыв иммигрантов, растет преступность, что в критическом состоянии находится здравоохранение - пациентам приходится записываться к специалистам за несколько месяцев. Недовольство общественности вызывает и готовящийся  закон, который позволит подросткам менять пол без учета мнения родителей и психологов. Спорный закон, позволяющий делать оборты с 16 лет без ведома родителей, уже действует.

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