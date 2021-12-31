Стоит ли прощать баскских террористов? Споры в Испании

Нынешний всплеск дискуссий в Испании вызван решениями левого коалиционного правительства страны и региональных властей баскской автономии. Речь идет об улучшении условий содержания в тюрьмах заключенных-террористов - с перспективой их досрочного освобождения. Власти Испании пошли навстречу требованиям части баскской общественности, заявляющей, что решение проблемы заключенных поможет поставить точку в долгой и кровавой истории ЭТА, обеспечить гражданский мир в регионе и во всей стране.

Противники уступок осужденным утверждают, что совершенные ими деяния не подлежат прощению и что боевики, среди которых есть серийные убийцы, должны полностью отбывать длительные тюремные сроки.

Кровавый след ЭТА

Как напомнил в беседе с DW профессор-политолог Мадридского университета Роберто Хесус Фернандес, группировка Euskadi Ta Askatasuna (ETA, "Страна басков и свобода"), добивавшаяся независимости региона от Испании путем вооруженной борьбы, совершала теракты в период с 1968 по 2009 год. Ее жертвами стали 853 человека: государственные деятели, служащие силовых структур, партийные и общественные активисты.

Боевики ЭТА объявляют о самороспуске группировки (фото из архива)

Зачастую, продолжил эксперт, гибли в терактах и случайные прохожие, в том числе дети. Всего ЭТА организовала около 3500 покушений, 377 из которых остались нераскрытыми - участвовавшие в них лица не понесли наказания. В стычках с полицией и от взрыва собственных бомб погибло порядка 60 боевиков. Десятки разыскиваемых террористов до сих пор находятся в бегах. В 2011 году группировка отказалась от террора, а в 2018 году самораспустилась.

"Для реинтеграции заключенных и гражданского мира"

В свою очередь, близкая к правительству мадридская газета El Pais напоминает, что баскская администрация и региональный парламент, где доминируют националисты, разработали план "гуманизации пенитенциарной политики". В соответствии с ним, все 183 заключенных ЭТА, содержавшиеся в тюрьмах разных областей Испании, должны быть переведены в места заключения Страны басков, что "необходимо для их быстрейшей реинтеграции в общество". Цель - "обеспечение гражданского мира и спокойствия в стране".

Правительство Испании "пошло навстречу требованию басков", прокомментировал ситуацию профессор Фернандес. Так, в 2021 году в тюрьмы баскского региона были переведены 94 заключенных, остальных планируется направить туда в 2022 году. При этом практически все прибывшие перешли на так называемый "второй уровень содержания", который позволяет в дневное время находиться на свободе и возвращаться в тюрьму лишь на ночлег.

Памятная табличка на площади Кальао в Мадриде - на месте убийства боевиками ЭТА полицейского Хесуса Ребольо Гарсия

Баскская администрация под нажимом националистов

Баскская администрация, продолжил политолог, не скрывает, что в ближайшее время намерена освободить всех заключенных ЭТА, включая 112 боевиков, совершивших одно или несколько убийств. Последние, в соответствии с приговорами, должны находиться в тюрьме не менее 20 лет. Право самостоятельно решать судьбу заключенных автономия получила от правительства Испании в 2021 году.

По сообщению печати, 8 января в городах и поселках Страны басков прошло более 200 демонстраций местных партий и профсоюзов националистической ориентации с требованием ускорить процесс перевода осужденных в баскские тюрьмы. К местным манифестантам присоединились делегации каталонских и галисийских сепаратистов.

Вопреки законам Испании

Возражает против любых послаблений боевикам Ассоциация жертв терроризма (АЖТ), объединяющая родственников погибших. Ее поддерживает испанская парламентская оппозиция - либералы и консерваторы. Адвокат Альберто Перес Муньос, оказывающий юридическую помощь членам ассоциации, заявил DW, что "планы баскской администрации противоречат испанскому закону". Ведь лица, совершившие особо тяжкие преступления, не могут претендовать на какие-либо тюремные льготы или досрочное освобождение.

Манифестация в Мадриде против прощения баскских террористов, организованная АЖТ

Есть еще одно положение, продолжил юрист, не позволяющее делать поблажки заключенным ЭТА. Осужденные, претендующие на изменение уровня содержания или освобождение раньше положенного срока, обязаны публично раскаяться в содеянном, попросить прощение и возместить ущерб пострадавшим. Но главное - они должны сотрудничать с юстицией для полного раскрытия преступлений, к которым причастны. Между тем, никто из тех, кто уже получил льготы, не захотел ни возмещать убытки, ни сотрудничать со следствием, в том числе по делам о нераскрытых терактах.

Жертвы террора против "гуманизации"

Перес Муньос отметил, что недавно в Мадриде состоялся митинг АЖТ. На нем было заявлено, что смягчение наказаний убийцам - это "вызов всем, кто от них пострадал". Теперь члены ассоциации пытаются обжаловать в судебном порядке решения властей. Так, буквально на днях им удалось не допустить предоставления льгот двум террористам, убившим прокурора Луиса Портеро в 2000 году.

Основные претензии ассоциации - к правительству Испании, продолжил юрист. АЖТ считает, что "послабления убийцам не служат примирению. Наоборот, они разжигают сепаратистские страсти, демонстрируя слабость центральной власти". Активисты и оппозиционные партии убеждены, что уступки делаются "не в интересах всего общества, а лишь в обмен на поддержку в парламенте правительственных инициатив баскскими националистами". Ведь у правящей коалиции нет собственного большинства в законодательном органе страны, резюмировал Перес Муньос.

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