Премьер-министр Испании сменил половину кабинета министров

Премьер-министр Испании социалист Педро Санчес принял решение в субботу, 10 июля, сменить почти половину состава своего правительства. Это было необходимо для преодоления ситуации, возникшей в результате ряда ошибок, допущенных в борьбе с экономическим кризисом, последствиями пандемии COVID-19 и в решении других проблем, в том числе внешнеполитических. В отставку отправлены министры, вызывавшие наибольшую критику в обществе.

В отставку за неспособность преодолеть кризис

Среди отстраненных от должностей - министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайа, которая, как пояснил DW профессор политологии Мадридского университета Хавьер Ортега, ''несет ответственность за недавний острый кризис с Марокко'', а также министр образования Исабель Селаа, нападки которой на частное и религиозное образование вызывали протесты населения. В свою очередь, министр юстиции Хуан Карлос Кампо ''поплатился должностью за крайне критикуемую испанцами амнистию каталонских сепаратистов''.

Но самым быльшим сюрпризом, отметил далее политолог, стала ''отставка трех основных деятелей правительства - его первого зампреда Кармен Кальво, а также министров Ивана Редондо и Хосе Луиса Абалоса''. Считается, что именно они руководили антикризисной политикой страны, в том числе антиковидными мерами. Эти лица, по словам профессора, отличались ''радикализмом в принимаемых решениях, которые вызывали негативную реакцию в обществе и часто не приводили к позитивным результатам''.

В правительство войдут умеренные политики вместо радикалов

Как сообщил премьер Санчес, отныне пост его первого заместителя займет Надя Кальвиньо, бывший министр экономики. Она известна как умеренный политик и выдающийся экономист. Считается, что именно она спасала в последние месяцы страну от деструктивных мер, предложенных ее коллегами, типа национализации частного сектора или непомерного увеличения налогов. Освобожденные министерские должности также займут, по данным собеседника DW, ''умеренные и опытные политики''.

''Удаление из правительства наиболее спорных фигур поможет нормализовать ситуацию в стране, более успешно бороться с экономическим кризисом и другими последствиями пандемии'', резюмировал профессор Ортега.

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