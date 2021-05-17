 Испания помиловала каталонских политиков. Кто выйдет на свободу | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 22.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Испания помиловала каталонских политиков. Кто выйдет на свободу

Правительство Испании в надежде нормализовать ситуацию в Каталонии приняло решение о помиловании отбывающих тюремный срок каталонских политиков. Кого освободят и какова реакция на это?

Демонстрация за освобождение каталонских политиков

Демонстрация за освобождение каталонских политиков

Испанское правительство приняло во вторник, 22 июня, решение помиловать девятерых отбывающих тюремное наказание каталонских политиков. Речь идет о лицах, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет Каталонии и отделить этот регион от Испании. Среди тех, кто помилован, - бывший зампред региональной администрации Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам лишения свободы, бывший спикер местного парламента Карме Форкадель, осужденная на 11 лет и 6 месяцев, экс-советник (региональный министр) по внешним связям Рауль Ромева, отбывающий 12-летний срок, и другие видные деятели Каталонии. Их пребывание в тюрьме вызывает в регионе постоянные протесты.

Цель помилования - "разрядить обстановку" в Каталонии

По утверждению премьер-министра Испании, социалиста Педро Санчеса, который выступил после заседания Совмина с разъяснением позиции правительства, цель помилования - "разрядить обстановку" в Каталонии, обеспечить социальный мир, создать благоприятные условия для диалога правительства с местной администрацией, представленной сторонниками независимости. Помилование, по словам Санчеса, диктуется необходимостью решить политический конфликт, открыть новый этап в отношениях с Каталонией.

Демонстрация сторонников независимости Каталонии в Барселоне 21 июля 2021 года

Демонстрация сторонников независимости Каталонии в Барселоне 21 июля 2021 года

Для испанского правительства помилование - это первый шаг на пути нормализации отношений с Каталонией. В дальнейшем Мадрид намерен предложить каталонцам расширить их автономные права за счет передачи им ряда государственных функций и увеличить региональное финансирование. Все это, по мнению центральных властей, должно убедить сепаратистов отказаться от идеи независимости и, таким образом, обеспечить единство Испании.

Парламентская оппозиция против помилования

Оппозиционные партии в испанском парламенте, представленные либеральными и консервативными силами, категорически против помилования каталонцев. Это неприятие поддерживают и многие бывшие руководители и активисты правящей Испанской социалистичекой рабочей партии, которые, как и представители оппозиционных сил, участвовали в прошедшей 13 июня в Мадриде грандиозной манифестации с требованием не допустить освобождения осужденных.

Пабло Касадо на демонстрации против освобождения каталонских политиков

Пабло Касадо на демонстрации против освобождения каталонских политиков

Лидер либеральной Народной партии и всей оппозиции Пабло Касадо, полагает, что столь тяжкое преступление, как попытка расколоть государство не подлежит прощению. По его мнению, любое послабление сепаратистам контрпродуктивно и лишь укрепляет их позиции. К тому же, напоминает Касадо, помилованию по закону подлежат только лица, раскаявшиеся в содеянном. Осужденные же, считает он, далеки от раскаяния. Так, Жункерас и его соратники уже заявили, что мера властей не повлияет на их позицию: после освобождения они намерены продолжить борьбу за независимость Каталонии.

Помилование - своевременная мера

Опрошенный DW профессор-политолог Мадридского университета Роберто Хесус Фернандес не ждет от помилования "быстрых подвижек политического характера". Тем не менее, по его мнению, речь идет о "своевременной мере". Так, проявленная правительством добрая воля призвана сдвинуть с мертвой точки возобновляющиеся в июле переговоры по каталонскому урегулированию, которые зашли в 2020 году в тупик из-за нежелания сторон - правительства и региональной администрации - идти навстречу друг другу.

"Положительной, но недостаточной мерой" считает помилование независимый политолог из Барселоны Жорди Солер. В беседе с DW он выразил мнение, что сторонники независимости никогда не откажутся от своего требования - права на самоопределение. Ну, а тот факт, что правительство по-прежнему говорит о единстве государства, "не будет способствовать  успеху предстоящих переговоров".

Между тем мнения опрошенных наблюдателей совпали в том, что помилование обострит и без того крайне напряженные отношения между правительством и парламентской оппозицией, которая уже обвинила власти в "предательстве государственных интересов" и объявила о намерении обжаловать правительственное решение в судебном порядке.

Смотрите также: 

  • Избирательный бюллетень

    Каталония на пути к независимости

    Спорный референдум

    1 октября, несмотря на запрет официального Мадрида, в Каталонии прошел референдум о независимости. По его итогам власти региона заявили, что за независимость проголосовали 90% участников при явке 42,3%. Вопрос звучал: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

  • Испанские полицейские

    Каталония на пути к независимости

    "Референдума не было"

    Еще до референдума Мадрид объявил, что плебисцит противоречит конституции. 1 октября полиция закрывала избирательные участки, изымала урны, бюллетени. Против протестующих применялись дубинки, резиновые пули. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки возложили на правительство Каталонии.

  • Карлес Пучдемон

    Каталония на пути к независимости

    Вдохновитель отделения Каталонии

    Идейный сторонник независимости региона - глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон. Ранее он заявлял, что каталонцы заслужили право на независимое государство в форме республики. А в начале сентября 2017 года местный парламент принял специальный закон, открывающий путь к независимости через референдум.

  • Инфографика - показатели ВВП Каталонии, Испании и Еврозоны

    Каталония на пути к независимости

    Каталония - "кормилица" Испании?

    Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.

  • Региональный парламент Каталонии

    Каталония на пути к независимости

    Обострение отношений с Мадридом

    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:30

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше? (22.12.2017)

 

Контекст

На выборах в Каталонии победили сторонники независимости

Сторонники отделения Каталонии от Испании победили на выборах в региональный парламент. Это позволит им сформировать коалиционное правительство.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жесткое интервью: министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в Conflict Zone на русском  

Протесты в Каталонии: безопасно ли ехать в Барселону  

Также по теме

Spanien, Barcelona: Demonstrationen

Сепаратисты Каталонии договорились о коалиционном правительстве 17.05.2021

Главной целью коалиционного правительства Каталонии станет обретение суверенитета этого региона Испании.

EU l Puigdemont - Spitzenkandidat bei der Europawahl

Испания намерена вернуть в страну Пучдемона. Что скажет суд ЕС? 11.03.2021

Испанский следователь, добившийся от Европарламента лишения депутатской неприкосновенности каталонского политика Карлеса Пучдемона, надеется, что его выдадут Испании. Пойдет ли на это суд ЕС?

Spanien: Prozess gegen katalanische Separatisten

Сепаратисты в Каталонии надеются победить на выборах в парламент 14.02.2021

Сторонники независимости попытаются заручиться абсолютным большинством в парламенте Каталонии. Эксперты прогнозируют низкую явку в условиях пандемии.

Реклама