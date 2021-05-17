Испания помиловала каталонских политиков. Кто выйдет на свободу

Испанское правительство приняло во вторник, 22 июня, решение помиловать девятерых отбывающих тюремное наказание каталонских политиков. Речь идет о лицах, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет Каталонии и отделить этот регион от Испании. Среди тех, кто помилован, - бывший зампред региональной администрации Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам лишения свободы, бывший спикер местного парламента Карме Форкадель, осужденная на 11 лет и 6 месяцев, экс-советник (региональный министр) по внешним связям Рауль Ромева, отбывающий 12-летний срок, и другие видные деятели Каталонии. Их пребывание в тюрьме вызывает в регионе постоянные протесты.

Цель помилования - "разрядить обстановку" в Каталонии

По утверждению премьер-министра Испании, социалиста Педро Санчеса, который выступил после заседания Совмина с разъяснением позиции правительства, цель помилования - "разрядить обстановку" в Каталонии, обеспечить социальный мир, создать благоприятные условия для диалога правительства с местной администрацией, представленной сторонниками независимости. Помилование, по словам Санчеса, диктуется необходимостью решить политический конфликт, открыть новый этап в отношениях с Каталонией.

Демонстрация сторонников независимости Каталонии в Барселоне 21 июля 2021 года

Для испанского правительства помилование - это первый шаг на пути нормализации отношений с Каталонией. В дальнейшем Мадрид намерен предложить каталонцам расширить их автономные права за счет передачи им ряда государственных функций и увеличить региональное финансирование. Все это, по мнению центральных властей, должно убедить сепаратистов отказаться от идеи независимости и, таким образом, обеспечить единство Испании.

Парламентская оппозиция против помилования

Оппозиционные партии в испанском парламенте, представленные либеральными и консервативными силами, категорически против помилования каталонцев. Это неприятие поддерживают и многие бывшие руководители и активисты правящей Испанской социалистичекой рабочей партии, которые, как и представители оппозиционных сил, участвовали в прошедшей 13 июня в Мадриде грандиозной манифестации с требованием не допустить освобождения осужденных.

Пабло Касадо на демонстрации против освобождения каталонских политиков

Лидер либеральной Народной партии и всей оппозиции Пабло Касадо, полагает, что столь тяжкое преступление, как попытка расколоть государство не подлежит прощению. По его мнению, любое послабление сепаратистам контрпродуктивно и лишь укрепляет их позиции. К тому же, напоминает Касадо, помилованию по закону подлежат только лица, раскаявшиеся в содеянном. Осужденные же, считает он, далеки от раскаяния. Так, Жункерас и его соратники уже заявили, что мера властей не повлияет на их позицию: после освобождения они намерены продолжить борьбу за независимость Каталонии.

Помилование - своевременная мера

Опрошенный DW профессор-политолог Мадридского университета Роберто Хесус Фернандес не ждет от помилования "быстрых подвижек политического характера". Тем не менее, по его мнению, речь идет о "своевременной мере". Так, проявленная правительством добрая воля призвана сдвинуть с мертвой точки возобновляющиеся в июле переговоры по каталонскому урегулированию, которые зашли в 2020 году в тупик из-за нежелания сторон - правительства и региональной администрации - идти навстречу друг другу.

"Положительной, но недостаточной мерой" считает помилование независимый политолог из Барселоны Жорди Солер. В беседе с DW он выразил мнение, что сторонники независимости никогда не откажутся от своего требования - права на самоопределение. Ну, а тот факт, что правительство по-прежнему говорит о единстве государства, "не будет способствовать успеху предстоящих переговоров".

Между тем мнения опрошенных наблюдателей совпали в том, что помилование обострит и без того крайне напряженные отношения между правительством и парламентской оппозицией, которая уже обвинила власти в "предательстве государственных интересов" и объявила о намерении обжаловать правительственное решение в судебном порядке.

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