Наплыв нелегалов в Испанию. Причина - конфликт в Западной Сахаре?

В середине мая испанский эксклав на севере Африки - Сеута столкнулся с беспрецедентным для него притоком нелегалов из Африки - на спасательных кругах и надувных лодках прибыли порядка 8 тысяч человек, в том числе около 1500 несовершеннолетних. Судя по всему, одну их главных причин этого следует искать в старом конфликте между Испанией и Марокко вокруг спорной территории Западная Сахара. Отвечаем на важнейшие вопросы, касающиеся этого конфликта.

Каковы истоки конфликта?

Напряжение в отношениях между Испанией и Марокко возникло еще в 1884 году. В рамках международной конференции в Берлине значительные части Африки были разделены между европейскими колониальными державами.

В ходе этого процесса территория, известная сегодня как "Западная Сахара", попала в сферу влияния Испании. В 1975 году Испания отказалась от своих позиций в Западной Сахаре. Затем на эту территорию претендовали Марокко и Мавритания. В 1979 году и Мавритания отказалась от своих территориальных претензий.

Что такое "Фронт Полисарио"?

В 1973 году был основан "Фронт Полисарио" (от испанского "Frente Popular de Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro", "Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро"). Два региона, упомянутые в названии, вместе образуют Западную Сахару. Цель организации: государственная независимость региона Западная Сахара.

Беженцы стремятся попасть в Сеуту (18 мая 2021 г.)

С середины 1970-х годов на этой территории стали селиться все больше марокканцев, и в феврале 1976 года "Фронт Полисарио" провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). Вскоре после этого начались вооруженные столкновения с марокканской армией. Фронт Полисарио поддерживался и поддерживается Алжиром, где живет много беженцев из Западной Сахары, особенно в лагере беженцев около Тиндуфа.

Каков правовой статус Западной Сахары?

В настоящее время САДР признана примерно 50 государствами, а также Африканским союзом (АС), в который вступила в 1984 году. Протестуя против принятия САДР в АС, Марокко в том же году вышло из этой международной организации, вернувшись в нее только в 2017-м.

САДР не является членом Организации Объединенных Наций. Осенью 2020 года Совет Безопасности ООН продлил мандат западносахарской миссии МООНРЗС (Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре). Но в тексте документа о продлении мандата больше не фигурирует референдум, упоминания о котором ранее требовала ООН.

В чем суть нынешнего кризиса между Испанией и Марокко?

Очевидно, приток молодых марокканцев в Сеуту был призван оказать давление на Испанию.

Брахим Гали

Весной правительство в Мадриде дало согласие на лечение в испанской больнице заболевшего ковидом Брагима Гали - главы "Фронта Полисарио".

Марокканский государственный министр по вопросам прав человека Мустафа Рамид раскритиковал в Facebook действия Испании, которая, по его словам, "дала убежище лидеру группировки, поднявшей оружие против Марокко".

Чего боится Марокко?

Правительство в Рабате, похоже, нервничает, опасаясь, что в связи с лечением Гали усилятся сомнения в претензиях Марокко на суверенитет над Западной Сахарой. Марокканские власти стали надеяться на международное признание своего суверенитета после того, как в декабре 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что намерен признать его.

Какова позиция Германии в этом конфликте?

Статус Западной Сахары стал также поводом для конфликта между Марокко и Германией: в начале мая королевство отозвало своего посла из Берлина. Марокканский МИД объяснил этот шаг "враждебными" действиями Германии. Власти в Рабате указали, что протестуют против действий Германии в конфликте вокруг Западной Сахары. Они обвиняют правительство ФРГ в "деструктивной позиции" - Германия раскритиковала решение Трампа и созвала заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Почему Западная Сахара так важна?

Западная Сахара является экономически очень привлекательной территорией благодаря своим полезным ископаемым. Имеющиеся там месторождения фосфатов считаются крупнейшими в мире.

Около 72 процентов всех известных на сегодняшний день запасов находятся на территории Западной Сахары и Марокко. До перемирия, заключенного в 1991 году с "Фронтом Полисарио", Марокко начало строительство защитной стены. Благодаря этому богатые ресурсами регионы теперь находятся на территории королевства.

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