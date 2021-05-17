 Испанский эксклав Сеута столкнулся с рекордным притоком нелегалов из Африки | Новости из Германии о Европе | DW | 17.05.2021

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Европа

Испанский эксклав Сеута столкнулся с рекордным притоком нелегалов из Африки

Почти 3 тысячи мигрантов, прибывшие в Сеуту на спасательных кругах и надувных лодках, отправлены в лагерь для временного размещения. Испания и Марокко ранее договорились о высылке нелегалов.

Гражданская гвардия Испании и мигрант из Марокко

Гражданская гвардия Испании и мигрант из Марокко

Около 3 тысяч мигрантов, включая почти тысячу несовершеннолетних, в понедельник, 17 мая, нелегально проникли из Марокко на территорию испанского эксклава Сеута на северном побережье Африки. Это максимальное число за сутки, уточнил представитель испанских властей.

Мигранты прибыли на спасательных кругах и надувных лодках. Их направили в лагерь для временного размещения. Испания намерена усилить присутствие сил безопасности в регионе. Мадрид и Рабат ранее договорились, что нелегалов, прибывающих по воде в Сеуту, будут высылать в Марокко.

В конце апреля около ста мигрантов вплавь проникли на территорию эксклава. Большинство их них были отправлены обратно в Марокко. Маршрут через испанские города-эксклавы Сеуту и Мелилью является одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу.

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    Для организаторов выставки было важно сделать все для того, чтобы эта экспозиция была понятна и детям. Ведь именно они, как отмечает директор Неандертальского музея Герд-Кристиан Венигер, ежедневно - в детских садах и школах - вносят свой вклад в интеграцию.

    Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева


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