Еврокомиссия призвала Марокко остановить поток мигрантов в Сеуту

Европейская комиссия призвала власти Марокко остановить поток мигрантов в испанский эксклав Сеута, резко возросший за последние два дня. Ситуация вызывает беспокойство, учитывая прибытие в маленький город не менее 6 тысяч беженцев, в том числе несовершеннолетних, заявила, во вторник, 18 мая, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в Европарламенте. Она также отметила, что на пути в Сеуту мигранты подвергали свою жизнь опасность. "Многих пришлось спасать, один человек погиб", - напомнила комиссар ЕС.

"Важнее всего сейчас, чтобы Марокко продолжило принимать усилия по предотвращению неправомерных выездов из страны", - указала она. Кроме того, люди, не имеющие права оставаться на территории ЕС, должны быть в установленном порядке возвращены в Марокко, добавила она. "Испанские границы – это европейские границы. Европейский Союз хочет строить отношения с Марокко на основе доверия и общих обязательств. Миграция является ключевым элементом в этой связи", - подчеркнула она.

Испания уже вернула половину прибывших

С 17 мая в Сеуту с 85-тысячным населением прибыли около 6000 мигрантов из Северной Африки, в том числе не менее тысячи несовершеннолетних. Большинство из них добирались вплавь с использованием спасательных кругов и надувных лодок либо использовали отлив и дошли до Сеуты пешком.

Почти половину прибывших мигрантов - около 2700 - Испания уже вернула в Марокко, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласку. Испания усилит присутствие сил безопасности в регионе. В Сеуту будут переброшены дополнительные силы полиции, а также воинские подразделения.

Маршрут через испанские города-эксклавы Сеуту и Мелилью - один из важных путей миграции африканцев в Западную Европу.

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