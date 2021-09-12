Что делать с несовершеннолетними? Испанцы спорят о нелегалах

В Испании не утихает полемика вокруг несовершеннолетних марокканцев, находящихся в испанском эксклаве Сеута на северном побережье Африки. Они попали на испанскую территорию в мае 2021 года. Среди десяти тысяч марокканцев в Сеуте оказалось более двух тысяч несовершеннолених, проникших в город без родителей. Суть полемики - что делать с этими детьми и подростками в возрасте от 8 до 17 лет: отправить ли их обратно на родину или оставить в Испании на полном содержании и с предоставлением возможности учиться.

Сеута не справляется с наплывом нелегалов

"Несовершеннолетние, попадающие в Испанию из Марокко и других стран Магриба - для нас не новость", - пояснил в беседе с DW представитель испанского Красного Креста Карлос Хавьер Лопес. По его словам, к концу 2019 года, до пандемии, в Испании - официально на иждивении государства - находилось 12 417 малолетних иностранцев, из них в Сеуте - 406. Впрочем, официальная статистика не учитывает сотни юных нелегалов, которые не зарегистрированы соответствующими социальными службами Испании.

Пребытие в Сеуту марокканцев обострило гуманитарную ситуацию там, продолжил Лопес. Первые дни несовершеннолетние ночевали вместе со взрослыми на причале в порту - ведь городской детский приемник уже до этого был переполнен. Потом администрация отвела для них спортивный комплекс "Санта-Амелия" и промышленные ангары "Пиньерс", обеспечив, помимо ночлега, одеждой и питанием. Ежедневно на каждого юного мигранта выделяется 43,84 евро. Однако, многие из них предпочитают жить на улице, добывая на пропитание попрошайничеством и мелкими кражами, констатировал представитель Красного Креста.

Дети без родителей: вернуть нельзя оставить?

По испанскому закону, дети и подростки-иностранцы, оказавшиеся в стране без сопровождения родителей, не подлежат принудительной высылке, рассказала DW член мадридской коллегии адвокатов Мария Росарио Месонеро. Репатриировать несовершеннолетних можно лишь по их собственной просьбе или по требованию родителей. В этом отличие от взрослых мигрантов, просящих убежище: в Испании могут остаться лишь те, кто обоснует свою просьбу вескими причинами - наличием на родине военного конфликта, преследованием по племенным, политическим, идеологическим, религиозным мотивам, из-за нетрадиционной сексуальной ориентации и так далее.

Нелегалы из Марокко, которые возвращаются из Испании на родину (май 2021)

С другой стороны, напомнила адвокат, Испания еще в 2007 году подписала соглашение с Марокко о репатриации несовершеннолетних. Но поскольку оно противоречит действующему закону, то до сих пор не выполнялось. Об этих договоренностях власти Испании вспомнили лишь в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Сеуте. Рабат согласился принимать в сутки не более 15 несовершеннолетних - чтобы иметь возможность разобраться с каждым: направить родителям или в учреждения для сирот.

"За" и "против" возвращения подростков на родину

Испания успела экстрадировать лишь 45 подростков, отметил, в свою очередь, представитель Красного Креста Лопес. Правозащитники, представленные одиннадцатью НКО, в том числе известной международной организацией Save the Children, обратились в суд и остановили высылку, как "противоречащую закону и гуманитарному праву". Ну, а администрация Сеуты потребовала от центральных властей переправить часть несовершеннолетних в другие регионы Испании, поскольку по их вине в городе, где проживает 84 000 жителей, складывается "нестабильная и крайне опасная ситуация".

Макарена Олона, депутат испанского парламента

Против судебного решения за продолжение репатриации высказались испанские либералы из "Народной партии" и консерваторы из партии "Голос". На недавнем митинге в мадридском пригороде Посуэло депутат парламента от "Голоса" Макарена Олона напомнила, что полиция Сеуты ежедневно не менее 5 раз вынуждена вмешиваться в ситуацию вокруг несовершеннолетних марокканцев. Депутат отметила, что "Испания, переживающая тяжелейший экономический кризис, не может позволить себе содержать тысячи иностранцев". Кроме того, по ее мнению, дети "должны воспитываться в родной для них среде".

Несовершеннолетних нелегалов будут учить

Между тем, по словам адвоката Месонеро, одна из НКО - Координационный совет по наблюдению за несовершеннолетними - предложила компромиссный вариант: решать дела несовершеннолетних в Сеуте индивидуально - как в случае со взрослыми мигрантами. Ведь среди прибывших могут, к примеру, оказаться подвергающиеся гонениям гомосексуалы, девушки, которых силой принуждают на родине к браку, жертвы насилия на бытовой почве и так далее. Им может быть предоставлено убежище в Испании.

А пока политики и общественность, по словам адвоката, спорят, как решить проблему юных марокканцев, власти обязаны соблюдать закон, в частности, положение о том, что все несовершеннолетние, находящиеся на территории Испании, имеют право учиться. Чтобы обеспечить это право, добавил представитель Красного Креста, к работе в 5 учебных заведениях Сеуты привлечены дополнительно преподаватели, оборудованы учебные помещения. Правда, резюмировал Лопес, в первый день - учебный год в Испании начинается 10 сентября - к занятиям приступили далеко не все прибывшие в город марокканские дети и подростки.

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