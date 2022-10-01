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Демонстрация в пятую годовщину референдума в Каталонии
Демонстрация в БарселонеФото: Josep Lago/AFP/Getty Images
ПолитикаИспания

В Каталонии прошла демонстрация за отделение от Испании

Анастасия Аринушкина
1 ч. назад

Около 11 тысяч человек собрались в центре Барселоны на демонстрацию за отделение Каталонии от Испании.

https://www.dw.com/ru/v-katalonii-vnov-prosla-demonstracia-za-nezavisimost-ot-ispanii/a-63309772

В пятую годовщину референдума о независимости Каталонии тысячи людей в Барселоне вышли на демонстрацию за отделение региона от Испании. По оценкам полиции, у Триумфальной арки в центре города в субботу, 1 октября, собралось около 11 тысяч человек.

Среди прочего демонстранты потребовали отставки главы правительства Каталонии Пере Арагонеса, который, по мнению собравшихся, слишком "нерешительно" выполняет свое предвыборное обещание об основании независимой Каталонской республики. В ответ Арагонес заявил, что его коалиционное правительство все еще стремится к независимости, однако хочет провести референдум, согласованный с центральным правительством Испании.

Референдум в Каталонии

1 октября 2017 года власти Каталонии провели референдум об отделении региона от Испании, по итогам которого объявили, что за выход Каталонии из состава Испании высказались 90 процентов участников голосования. Еще до начала референдума официальный Мадрид объявил, что это голосование противоречит конституции. Полицейские в этот день закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция использовала дубинки и резиновые пули.

После референдума бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, спасаясь от ареста. В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за предпринятую попытку провозгласить суверенитет Каталонии, но не Пучдемона.

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