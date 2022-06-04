 Пучдемон ушел с поста председателя партии ″Вместе за Каталонию″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.06.2022

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Европа

Пучдемон ушел с поста председателя партии "Вместе за Каталонию"

Сторонника независимости Каталонии Карлеса Пучдемона сменила на посту председателя партии Лаура Боррас, генсеком стал Жорди Турулл.

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон (фото из архива)

Бывший глава каталонского правительства и лидер сторонников независимости от Испании Карлес Пучдемон ушел с поста председателя партии "Вместе за Каталонию". Соответствующее заявление 59-летний политик сделал, выступая перед делегатами в субботу, 4 июня, в городе Аржель-сюр-Мер на юге Франции.

"Это - мой последний партийный съезд в качестве председателя", - отметил он.

В руководство партии вошли Турулл и Боррас

Партия по-прежнему участвует в работе регионального правительства Каталонии, в дальнейшем ее будут возглавлять два руководителя.

Экс-депутат местного парламента и соратник Пучдемона - Жорди Турулл - назначен генеральным секретарем "Вместе за Каталонию". Он войдет в руководство совместно со спикером парламента Каталонии Лаурой Боррас, которая сменила Пучдемона на посту лидера партии.

В конце сентября 2021 года Пучдемон был задержан итальянскими властями по прибытии на Сардинию на основании международного ордера, выданного испанскими властями. На итальянский остров он прибыл для участия в фольклорном празднике каталонской культуры "Адифолк" в городе Альгеро. На следующий день Пучдемон был освобожден и на несколько дней уехал в Брюссель на заседание одного из комитетов в Европарламенте. Позднее, 1 октября, политик обратился в Европейский суд с просьбой восстановить его депутатскую неприкосновенность, которой его лишил в марте Европарламент. В конце мая иммунитет был временно восстановлен.

Мадрид помиловал девять соратников Пучдемона, но не его самого

В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Сейчас на европейском уровне ведется судебная процедура по запросу Испании об аресте.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, включая Турулла, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет этого автономного сообщества на северо-востоке Испании.

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    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

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    Под диктатурой Франко

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  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

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    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

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    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

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  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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