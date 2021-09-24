Экс-глава Каталонии Пучдемон отпущен на свободу после задержания на Сардинии

Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, задержанный 23 сентября в аэропорту города Альгеро на острове Сардинии, вечером в пятницу, 24 сентября, был отпущен из-под стражи. Покидая стены тюрьмы, он сказал журналистам: "Все хорошо", передает агентство Reuters.

Ранее в тот же день премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Карлес Пучдемон должен предстать перед судом. Испанские власти обвиняют его в подстрекательстве к мятежу и растрате бюджетных средств.

По данным офиса Пучдемона, лидер сторонников независимости Каталонии отправился на Сардинию для участия в культурном фестивале Adifolk и встречи с некоторыми местными политиками.

Преследование Пучдемона властями Испании

После референдума о независимости Каталонии от Мадрида, проведенного вопреки воле испанских властей в 2017 году, Карлес Пучдемон уехал в Бельгию. В марте 2018 года испанский Верховный суд (ВС) выдал европейский ордер на арест политика. Позднее распоряжение было отозвано, а в октябре 2019-го ВС Испании выдал новый ордер на арест лидера сторонников независимости Каталонии.

В марте 2021 года Европарламент лишил Пучдемона и двух его соратников - бывших представителей администрации Каталонии Антони Комина и Клару Понсати - депутатской неприкосновенности.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет Каталонии.

Смотрите также: