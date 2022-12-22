Испанцам упростили процедуру смены пола

В Испании принят закон о трансгендерах, позволяющий сменить пол в документах, не прибегая предварительно ни к гормональным средствам, ни к хирургии. Закон вызвал полемику в обществе.

Парламент Испании принял в четверг, 22 декабря, так называемый "закон о трансгендерах". За него проголосовали 188 депутатов, против 150, воздержались 7. Полное название документа: закон о реальном и эффективном равенстве трансгендерных людей и о гарантии прав членов ЛГБТ-сообщества. Закон, разработанный министерством равенства, был одобрен усилиями депутатов от правящей коалиции, в которую входят Испанская социалистическая рабочая партия, Компартия и левопопулистская партия "Подемос" ("Мы можем"). Их поддержали баскские и каталонские националисты.

Против закона выступила парламентская оппозиция. Представители оппозиционных сил утверждают, что немедленно оспорят закон в Конституционном суде. Принятию нового закона сопутствовала острая полемика в обществе. Он был встречен с воодушевлением ЛГБТ-сообществом, но вызвал критику со стороны консервативных кругов и феминистких организаций.

Во имя "самоопределения" пола

Закон касается любого гражданина Испании, пояснил DW профессор права Мадридского университета Фернандо Гарсия Лопес. Таким образом "самоопределение" пола становится "неотъемлемым правом испанцев". Ведь, чтобы сменить пол в своих документах, теперь не требуется, как раньше, предоставить медсправку о гендерной дисфории и прохождении гормонального лечения в течение не менее двух лет.

Символика ЛГБТ в районе Чуэка в Мадриде Фото: Viktor Tscherezky/DW

Отныне, продолжил эксперт, достаточно обратиться с заявлением о желании сменить половую принадлежность по месту жительства - в районный отдел регистрации гражданского состояния. Процедура займет 4 месяца. При этом через 3 месяца необходимо подтвердить свое намерение и уже через месяц можно будет получить новые документы с измененными графами "пол" и "имя". Подростки получают право на "самоопределение" пола с 14 лет - с разрешения родителей - и с 16 лет - без какого-либо разрешения. Заявление на изменение пола можно подать лично, явившись в отдел записи гражданского состояния, или сделать это онлайн.

По пути расширения прав испанцев

Закон запрещает какую-либо дискриминацию по отношению к лицам нетрадициональной сексуальной ориентации. По словам профессора Гарсия Лопеса, это касается трудовой сферы, образования и медобслуживания. Виновным в ущемлении прав лиц, принадлежащим к ЛГБТ-сообществу, грозит штраф в размере до 150 тыс. евро. Кроме того, закон предусматривает поощрение путем налоговых льгот предпринимателей, берущих на работу представителей ЛГБТ-сообщества, особенно когда речь идет о трансгендерах, ставших женщинами.

Закон о трансгендерах позволяет включать в мужские и женские команды спортсменов, ориентируясь лишь по их полу, зафиксированному в документах - без учета реальной половой принадлежности. Осужденные преступники, объявившие себя трансгендерами, и формально, лишь в паспорте, поменявшие пол, имеют право выбрать по своему усмотрению женскую или мужскую тюрьму. Одновременно в учебные программы, начиная с начальной школы, вводятся дисциплины, объясняющие "сексуальное разнообразие в духе уважения к ЛГБТ-сообществу", отметил Гарсия Лопес. Родители не имеют права запрещать детям присутствовать на уроках по этим дисциплинам.

Боти Гарсия Родриго Фото: Viktor Tscherezky/DW

Высокую оценку закону дал в беседе с DW Мигель Диас Фернандес, представитель Государственной федерации лесбиянок, геев, трансгендеров и бисексуалов Испании (FELGBTI+). По утверждению активиста, закон "служит совершенствованию демократии в стране". Его разработкой занимался департамент сексуального разнообразия и прав ЛГБТ при министерстве равенства, которым руководит бывший лидер FELGBTI+ Боти Гарсия Родриго. Накануне принятия закона Федерация организовала в его поддержку многотысячные манифестации в Мадриде, напомнил Диас Фернандес.

По официальной статистике, продолжил собеседник DW, только 78 процентов населения Испании считают себя гетеросексуалами, 12 открыто заявляют о своем гомосексуализме, а 10 предпочитают скрывать свою ориентацию. Таким образом "Испания занимает первое место в Европе по числу ЛГБТ-сообщества, а мадридский район Чуэка является одним из крупнейших центров компактного проживания нетрадиционалов". Диас Фернандес напомнил также, что с 2005 года, когда в Испании были разрешены однополые браки, в стране заключено около 60 тыс. подобных союзов.

Критика "закона о трансгендерах"

Между тем закон, еще до принятия, подвергался резкой критике со стороны как либерально-консервативной оппозиции в парламенте, так и широкой общественности. Его критикуют женские и католические организации, медики, юристы и педагоги. К примеру, профессор Гарсия Лопес, вслед за многими специалистами по юношеской психологии, сомневается, насколько несовершеннолетние способны определиться со своей гендерной принадлежностью. Не станет ли смена пола для многих лишь опасной забавой, задается вопросом эксперт.

Что касается феминистких организаций, то они опасаются, к примеру, что закон негативно скажется на женском спорте. Можно ли будет считать справедливым поражение женской футбольной команды от соперниц, среди которых числятся мужчины с измененной в документах половой принадлежностью? Или не захотят ли мужчины, осужденные за тяжкие преступления, в том числе маньяки-насильники и садисты, поменять паспорта, чтобы отбывать наказание в женских тюрьмах?

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