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Акция протеста в Мадриде
Акция протеста в МадридеФото: Burak Akbulut/AA/picture alliance
ПолитикаИспания

В Мадриде десятки тысяч протестовали против правительства

Ольга Лебедева
53 мин. назад

В протестной акции в Мадриде участвовали более 30 тысяч человек. Они потребовали отставки премьера Санчеса и роспуска его правительства меньшинства.

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В Мадриде прошла крупная акция протеста против политики правительства. В акции в центре испанской столицы в субботу, 21 января, участвовали, по данным властей, около 31 тысячи человек. Организаторы заявили, что в протестах участвовали до 500 тысяч человек.

Протестующие обвинили Санчеса в сотрудничестве с сепаратистами

Протестующие назвали премьер-министра Испании Педро Санчеса предателем и потребовали его отставки и роспуска правительства меньшинства. Они обвинили Санчеса в создании альянсов с сепаратистами в Каталонии и других регионах.

Кроме того, лидер правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль обвинил правительство в нарушении конституционных прав во время пандемии COVID-19 и противозаконных ограничениях на контакты.

К протестам призвали около 100 организаций

К акции протеста призвали около 100 организаций, партий и объединений, в том числе консервативная Народная партия, центристская партия "Граждане" и правопопулистская Vox. Демонстрация прошла под лозунгом "За Испанию, демократию и конституцию". В свою очередь премьер Санчес выступил на митинге социалистов в городе Вальядолид.

В конце 2023 года в Испании пройдут парламентские выборы. Согласно последним опросам, ни Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) Педро Санчеса, ни Народная партия, являющаяся крупнейшей оппозиционной силой, не получат абсолютного большинства.

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