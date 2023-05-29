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Сторонники Народной партии празднуют победу на выборах в МадридеФото: JAVIER SORIANO/AFP
ПолитикаИспания

В Испании партия премьера проиграла региональные выборы

Анатолий Арни
11 мин. назад

Испанские социал-демократы, возглавляемые премьер-министром страны Педро Санчесом, уступили ряд регионов консерваторам.

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Согласно предварительным итогам региональных и коммунальных выборов в Испании, победу на них одерживают консерваторы из Народной партии (НП), выступавшие оппозиционерами ранее находившимся в большинстве социал-демократам во главе с премьер-министром страны Педро Санчесом. Об этом местные СМИ пишут в ночь на понедельник, 29 мая.

По их данным, после подсчета более 97 процентов бюллетеней на коммунальных выборах возглавляемая Санчесом Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) набрала чуть более 6,1 млн или 28,18 процента голосов, в то время как за консервативную Народную партию проголосовали около 6,9 млн или 31,47 процента избирателей.

Ожидается, что консерваторы среди прочего получат преимущество перед социал-демократами в Валенсии, а также сместят их в андалусской Севилье. В то же время ИСРП, вопреки предвыборным надеждам, не смогла вернуть себе большинство в мэрии Барселоны, сообщает испанский телеканал TVE.

При этом левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем"), с которыми Санчес находится в коалиции, также потеряли голоса на выборах.

Региональные выборы - проверка перед борьбой за места в парламенте

Прошедшее в регионах Испании голосование эксперты оценивали как важный индикатор настроений избирателей в преддверии национальных парламентских выборов, запланированных на конец 2023 года. На них будет решаться дальнейшая судьба правительства Испании, возглавляемого Санчесом.

Премьер и его правительство сталкиваются с критикой из-за своей политики. В январе в Мадриде прошли масштабные протесты, участники которых обвинили Санчеса в создании альянсов с сепаратистами в Каталонии и других регионах. В следующем месяце в испанской столице состоялась акция против сокращения трат на здравоохранение.

Кроме того, лидер правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль ранее также выступил с критикой Санчеса, заявив, что его правительство нарушало конституционные права граждан во время пандемии COVID-19. Эта партия может составить конкуренцию социал-демократам и консерваторам на выборах - она является третьей по величине силой в испанском парламенте и, вероятно, пытается зарекомендовать себя в качестве партнера для формирования правых правительств, отмечает агентство AFP.

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