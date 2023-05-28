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Здание парламента Испании в Мадриде
Здание парламента Испании в МадридеФото: Dirk Renckhoff/imageBROKER/ picture alliance
ПолитикаИспания

В Испании проходят региональные и коммунальные выборы

Сергей Ромашенко
43 мин. назад

Голосование рассматривается как важная проверка настроений избирателей в преддверии парламентских выборов. Консерваторы надеются отвоевать у социал-демократов целый ряд регионов.

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В Испании в воскресенье, 28 мая, проходят региональные и коммунальные выборы. Около 35 млн избирателей голосуют за новый состав парламентов и местных советов в 12 из 17 регионов и почти в 8100 коммунах Испании.

Эксперты расценивают это голосование как важный индикатор настроений избирателей в преддверии национальных парламентских выборов, запланированных на конец текущего года. На них будет решаться дальнейшая судьба правительства меньшинства Испании, возглавляемого социал-демократом Педро Санчесом.

В десяти из 12 регионов, где 28 мая проходят выборы, правят социал-демократы. Консерваторы из Народной партии надеются отвоевать у них до шести регионов. Предвыборная кампания была омрачена скандалами вокруг предполагаемого подкупа избирателей в отдельных населенных пунктах.

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