В Испании готовят закон о равном доступе женщин к постам

Педро Санчес анонсировал закон о равных возможностях для женщин при занятии ключевых должностей в политике, администрации, ассоциациях и крупных компаниях.

Председатель правительства Испании Педро Санчес анонсировал закон о равных возможностях для женщин при занятии ключевых должностей в политике, администрации, ассоциациях и крупных компаниях. С соответствующим объявлением премьер выступил в субботу, 4 марта, на заседании Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде.

"Если женщины составляют половину общества, то они имеют право на половину политической и экономической власти", - отметил председатель Совета министров Испании.

Длительный переходный период

Законопроект, как ожидается, будет одобрен кабинетом министров 7 марта. Документ предусматривает длительный переходный период и принятие законодательных поправок. Квота в 50 процентов в дальнейшем будет распространяться на состав правительства и двухпалатного парламента страны. В действующем кабинете 60 процентов - женщины, однако в парламенте их доля - существенно ниже 50 процентов.

В Испании в мае состоятся региональные и коммунальные выборы. Кроме того, на декабрь запланированы парламентские выборы.

В Мадриде десятки тысяч протестовали против правительства

В январе в Мадриде прошла крупная акция протеста против политики правительства. По данным властей, она собрала около 31 тысячи человек. Организаторы заявили, что в протестах участвовали до 500 тысяч человек. Митингующие обвинили Санчеса в создании альянсов с сепаратистами в Каталонии и других регионах.

Кроме того, лидер правопопулистской партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что правительство нарушало конституционные права граждан во время пандемии COVID-19.

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