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Здание городского совета Мадрида на площади СибелесФото: Senhan Bolelli/AA/picture alliance
ПолитикаИспания

Испанский парламент одобрил план по экономии энергии

Анастасия Аринушкина
35 мин. назад

Меры по экономии энергии в Испании вызвали дебаты в стране. Парламент одобрил законопроект с небольшим перевесом голосов.

https://www.dw.com/ru/ispanskij-parlament-odobril-spornyj-plan-po-ekonomii-energii/a-62934372

Парламент Испании в четверг, 25 августа, одобрил так называемый "Ударный план экономии и энергетического управления", который ранее вызвал дебаты в стране. Согласно королевскому указу, меры экономии энергии начали действовать еще 10 августа, но для продолжения их исполнения документ должен был одобрить парламент.

В итоге в поддержку плана проголосовали 187 депутатов, против - 161. Учитывая недовольство регионов, которые выступили против новых мер, правительство пошло на некоторые уступки. Так, законопроект подразумевает возможность вносить изменения в пакет мер.

Какие меры экономии энергии предусмотрены

Меры касаются административных зданий, вокзалов, аэропортов, баров, ресторанов, гостиниц, учреждений торговли, культуры и развлечений. Они подразумевают, что летом во всех перечисленных учреждениях воздух нельзя охлаждать ниже 27 градусов, в гостиницах - ниже 25. Учреждениям торговли и общественного питания предписывается выключать в 22.00 витрины и световую рекламу. В городах запрещается ночная подсветка памятников архитектуры. За невыполнение этих требований предусмотрен штраф от 60 тысяч евро до 100 миллионов.

План, рассчитанный до ноября 2023 года, "позволит выполнить обязательства Испании перед партнерами по ЕС для преодоления проблем с энергией, возникших вследствие конфликта в Украине", заявила зампред правительства Тереза Рибера. Таким способом Испания планирует сократить использование энергии на 7 процентов.

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