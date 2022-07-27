Украинцы заменили в Испании туристов-россиян?

Все ковидные ограничения в этом году в Испании сняты, поэтому миллионы европейцев отправились на пляжи страны, чтобы наверстать упущенное в карантин. По официальным данным, число иностранных туристов и отдыхающих в июле 2022 года достигло в Испании доковидного уровня. И это несмотря на увеличение на 10-15 процентов цен на все услуги. Из России прямых авиарейсов из-за санкций нет, приехать можно лишь транзитом через третьи страны. Это дорого, неудобно и, разумеется, негативно сказывается на числе приезжих.

Но такая ситуация была предсказуема. Эксперты накануне нынешнего турсезона говорили о грядущем кризисе в структурах, которые в прежние годы специализировались на обслуживании гостей из России. Однако, кризис, похоже, удалось преодолеть - не без участия приехавших в Испанию украинцев?

Инфраструктура для россиян больше не нужна?

Инфраструктура для обслуживания отдыхающих из России создавалась в Испании в течение трех десятилетий, рассказал DW мадридский аналитик в области международного туризма Карлос Ринкон. По его словам, еще недавно эта структура принимала в год до полутора миллионов граждан России. Поначалу речь шла о гостиницах и ресторанах на нескольких курортах Каталонии, персонал которых говорил по-русски. Затем подобные заведения распространились по всему восточному и южному побережью страны.

Антивоенный митинг украинцев в Испании

Впрочем, в последнем десятилетии основной базой отдыха российских туристов, по утверждению Ринкона, все больше становились не гостиницы, а частные квартиры и коттеджи. Речь идет о недвижимости, принадлежащей гражданам РФ, которые, продолжая жить на родине, пользуются ею разве что один месяц в году. Свое жилье они сдают отдыхающим через посредников, как правило, постоянно живущих в Испании соотечественников.Проживание на частной квартире - не столь дешево, но более выгодно, чем в гостинице, особенно, когда речь идет о семьях с детьми.

Где живут украинские беженцы

Как убедился корреспондент DW, в провинции Аликанте, что на восточном побережье Испании, этой отлаженной русскоязычной структурой воспользовались многие бегущие от войны украинцы. Информацию о сдаваемом жилье они, как правило, получают от своих земляков. Дело в том, что еще до вторжения России в Украину в Испании проживало до 150 тысяч украинцев, многие из которых имели обширные контакты с россиянами и состояли с ними в одних общественных организациях выходцев из бывшего СССР.

Пункт временного размещения украинских беженцев в Мадриде

Но кто из приехавших с конца февраля украинцев снимает жилье в Испании и зачем? Ведь в качестве бежавших от войны людей, ищущих временное убежище, они имеют право на бесплатное жилье и за их расселение отвечает государство? Как пояснили DW в украинской диаспоре, бежавшие от войны украинцы часто расселяются местными властями в глубинке, порой в общежитиях, где жить "не очень комфортно". Так что некоторые люди предпочитают платить, чтобы устроиться там, где им нравится. К тому же среди последних немало тех, кто покинул Украину вопреки запретам, будучи военнообязанными. Поэтому они предпочитают не регистрироваться: ни в полиции - в качестве беженцев, ни в гостиницах - в качестве постояльцев.

Кто оказывается вне официальной статистики

В соответствии с официальной испанской статистикой, в страну с марта этого года прибыло 132 тысячи беженцев из Украины. Большая часть из них - это женщины и дети. Правда, речь идет лишь о тех, кто зарегистрировался и получает помощь государства. Что же касается тех, кто предпочел сохранять инкогнито, то статистика о них молчит. В основном, это одинокие мужчины или семейные пары с детьми - "обычные отдыхающие, теряющиеся среди миллионов других иностранных гостей", пояснил аналитик Ринкон.

Муниципалитеты Испании проявляют солидарность с Украиной

В этом году на улицах курортных поселков в той же провинции Аликанте сразу бросаются в глаза многочисленные автомобили с украинскими номерами. Из сообщений местных СМИ известно, что примерно треть украинцев, включая тех, кто не регистрируются, прибывают в Испанию на личных автомобилях. Впрочем, называть последних "отдыхающими" не стоит. На пляжах их не увидишь. Как выяснила DW, проведя на условиях анонимности опрос в одном из поселков Аликанте, многие работают дистанционно - в украинских и международных фирмах. В основном это люди, далекие от политики: IT- и другие высококвалифицированные специалисты, лица либеральных профессий, предприниматели.

Траты россиян в Испании

Итак, сегодня испанская туриндустрия работает на полную мощь. Но в прессе порой появляется информация о том, что испанцы якобы сожалеют об отсутствии россиян, поскольку те тратят много денег на отдых, что выгодно местному туристическому бизнесу. Комментируя подобные высказывания, аналитик Карлос Ринкон обратился к официальной статистике. Действительно, каждый российский турист тратит в Испании в день 198 евро при средних тратах других иностранцев в 134 евро.

На что идут деньги россиян, ведь непосредственно на отдых они расходуют, по данным статистики, не больше других европейцев? Граждане РФ, по словам аналитика, покупают в Испании одежду, обувь и, особенно, в последние годы - лекарства. У других иностранцев делать подобные приобретения в Испании надобности нет. Так что траты россиян никакой существенной роли в местной индустрии отдыха не играют. "На деле российский туризм всегда был для Испании лишь каплей в море, учитывая, что ежегодно страну посещает до 82 миллионов иностранцев", - резюмировал Карлос Ринкон.

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу". Автор: Дарина Мелетина

