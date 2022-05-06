Анатолий Шарий в Испании: за что задержали и отправят ли в Украину?

Постоянно проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий был задержан днем 4 мая сотрудниками Национальной полиции Испании. Как сообщили DW в пресслужбе полиции, задержание было осуществлено в приморском поселке Рода-де-Бара (провинция Таррагона), где Шарий живет с 2019 года с женой и двумя детьми. Международный ордер на его розыск и арест поступил в Испанию по линии Интерпола, а "испанская полиция действовала в соответствии с протоколом", предусмотренным в подобных случаях.

Обвинения Украины в адрес Шария

Анатолий Шарий - популярный видеоблогер, чей YouTube-канал имеет около 3 млн подписчиков. Он известен резкой критикой властей в Киеве и сторонников Майдана. Многие в Украине считают Шария пророссийским пропагандистом, совершающим информационные диверсии против собственной страны. Уголовное дело против него было возбуждено в 2021 году. Сам блогер свое сотрудничество с Россией отрицает. В интервью для испанской прессы он жалуется, что постоянно подвергается угрозам со стороны украинских властей, а недавно у его дома в Испании "устроили провокацию украинские националисты".

Канал Анатолия Шария в YouTube

Украинские компетентные органы подозревают 43-летнего Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков").

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны и, возможно, "действовал по заказу иностранных структур". Украина добивается экстрадиции блогера на родину. Его дело уже передано на рассмотрение в Национальную судебную палату (НСП) в Мадриде, полномочную в вопросах выдворения из Испании иностранцев по запросу зарубежных правоохранительных органов.

Судьбу блогера решит суд

Начальник Четвертого центрального следственного отдела НСП Хосе Луис Калама распорядился отпустить Анатолия Шария на свободу на следующий день после его задержания, рассказали DW в этой судебной инстанции. "На содержании под стражей не настаивала даже прокуратура". Однако, у украинца был изъят паспорт. Ему также предписано "не покидать территорию Испании и два раза в месяц являться в полицию по месту жительства для подтверждения своего нахождения в стране".

В НСП отметили также, что, в соответствии с международными нормами, ожидают в ближайшие 40 дней "подробную документацию от властей Украины с обоснованием обвинений в адрес блогера". Свое решение суд вынесет после "тщательного изучения присланных документов". В случае удовлетворения НСП запроса на экстрадицию, ее решение подлежит утверждению Совмином Испании. Как правило, вопрос об экстрадиции "рассматривается, в зависимости от сложности дела, в период от нескольких месяцев до полутора лет".

"Сложное дело" Шария и его "политическая мотивация"

Член мадридской коллегии адвокатов Анхель Мартинес назвал дело Шария "сложным". В беседе с DW он отметил, что НСП предстоит "непростая работа" и первое, на что обратят внимание следователи и судьи - это "отсутствие или присутствие политической мотивации ордера на экстрадицию". Другими словами, им предстоит выяснить, не преследуется ли Шарий у себя на родине по политическим мотивам. И здесь, разумеется, "многое будет зависеть от обоснования своего требования, которое пришлет Украина".

Служба безопасности Украины

"Если политические мотивы будут все же найдены в обвинениях, выдвинутых против блогера, то НСП вряд ли удовлетворит запрос украинских властей", - продолжил адвокат. И это несмотря "на глубокие симпатии, которые Испания испытывает сейчас к властям Украины и ее народу, страдающему от российского вторжения".

Дело в том, пояснил Анхель Мартинес, что "испанский закон не допускает преследование лиц за их политическую борьбу, взгляды и мнения". Кроме того, подобные преследования "воспринимаются крайне болезненно испанцами", которые еще не так давно, во времена франкистской диктатуры, сами жили в условиях отсутствия свобод. "Вот почему едва начавшееся дело Шария вызвало небывалую огласку в испанской прессе и полемику читателей", - говорит Мартинес. Любопытно в этой связи, что "Шарий, в отличие от других лиц, проходящих по делам об экстрадиции, не был оставлен под стражей".

Испанский опыт экстрадиции

В последние десятилетия, продолжил адвокат Мартинес, Испания экстрадировала по ордерам Украины и России сотни лиц. Правда, обвинялись они в основном в бандитизме, убийствах, мошенничестве, коррупции и других тяжких преступлениях: "Случаи отказа в экстрадиции были редкими и всякий раз они связывались с наличием в деле политических мотивов". Так, России в свое время было отказано в экстрадиции медиамагната Владимира Гусинского и анархиста Петра Силаева. Последний находился в розыске по делу о нападении на администрацию города Химки в 2010 году.

Есть и еще один момент, который может усложнить экстрадицию Шария, отметил собеседник DW. Дело в том, что защищать его взялся Гонсало Бойе, "один из лучших юристов Испании". К примеру, он является адвокатом бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и других деятелей, организовавших в 2017 году попытку отделить Каталонию от Испании. Все эти лица, "обвиненные по очень серьезным статьям", находятся сегодня на свободе. И это не в малой степени заслуга их защитника.

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