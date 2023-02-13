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Протесты в центре Мадрида
Протесты в центре Мадрида Фото: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance
ОбществоИспания

В Мадриде протестуют против урезания трат на здравоохранение

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В испанской столице недовольны действиями властей по урезанию трат на здравоохранение и плохой укомплектованностью кадрами.

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Более 250 000 митингующих вышли на улицы Мадрида в знак протеста против сокращений трат в системе здравоохранения и неэффективных, по мнению демонстрантов, действий правительства этого автономного сообщества. Такие оценки численности акции привели в воскресенье, 12 февраля, местные власти.

Организаторы в свою очередь заявили, что на площади Сибелес в центре города собрались около 1 миллиона человек. Мероприятие было организовано 74 различными группами, включая общественные организации и ассоциации врачей и медсестер.

"Десять врачей выполняют работу 15"

"Сокращения, проводимые с 2010 года, разрушают общественное здравоохранение", - заявил агентству dpa врач из больницы Universitario de la Princesa. В среднем - "десять врачей в настоящее время выполняют работу 15", прокомментировала ситуацию испанская газета El País. В митинге приняли участие законодатели и известные артисты.

Наряду с увеличением инвестиций они требовали отставки председателя испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Региональное правительство отвергло критику, заявив, что протесты "политически мотивированы" в преддверии региональных и муниципальных выборов 28 мая и запланированных на декабрь выборов в парламент Испании.

Аналогичные акции прошли и в других регионах страны. Так, в Сантьяго-де-Компостела в Галисии на улицы, по оценкам журналистов, вышли около 20 тысяч протестующих, в Бургосе, примерно в 250 километрах к северу от Мадрида, по сведениям полиции, к митингу присоединились 11 тысяч человек. Собравшиеся выступали против регионального сокращения расходов на медицинское обслуживание.

Недовольство копится еще с периода пандемии

В последние годы, особенно после начала пандемии COVID-19 в 2020 году, правительство Мадрида, возглавляемое Исабель Диас Аюсо из консервативной Народной партии, неоднократно подвергалось жесткой критике из-за плохой укомплектованности кадрами больниц и центров первичной медико-санитарной помощи.

В середине января в марше протеста в испанской столице, получившем название "Белый прилив", приняли участие около 30 тысяч человек. Организаторы акции тогда выразили уверенность, что Мадрид, являясь одним из самых богатых регионов страны, тратит наименьшую по всей Испании сумму на душу населения на первичную медико-санитарную помощь.

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