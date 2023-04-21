Испания реформирует свои спецслужбы из-за политики России

Национальный центр разведки (НЦР) министерства обороны Испании проводит крупнейшую за последние 20 лет реорганизацию с целью ''усовершенствовать свою деятельность перед лицом опасной ситуации в Европе, сложившейся после вторжения России в Украину''. В частности, речь идет о противостоянии ''враждебной гибридной стратегии'' РФ, применяемой по отношению к Испании и другим странам НАТО и Евросоюза, поддержавшим Киев. Об этом говорится в распространенном на этой неделе сообщении НЦР, который занимается как разведывательной, так и контрразведывательной деятельностью, в том числе за пределами Испании.

В ходе реорганизации создаются так называемые ''центры миссий'' - подразделения, которые будут специализироваться на борьбе со шпионажем со стороны ''недружественных стран'', в первую очередь России, ''враждебной пропагандой и дезинформацией'', с кибератаками, попытками обойти санкции ЕС, наложенные на экспорт в РФ товаров военного назначения и так далее. Другими вызовами для НЦР по-прежнему остаются международный терроризм, нелегальная миграция, а также распространение в мире ядерного, химического и биологического оружия.

Обоснованные опасения Мадрида

Испания, как страна-член НАТО и ЕС, вслед за своими союзниками изменила отношение к России после ее вторжения в Украину, напомнил в беседе с DW профессор политологии Мадридского университета Агустин Бласкес. Мадрид осуждает действия Москвы и оказывает обширную военную помощь Киеву. Вместе с тем в стране имеется многочисленная российская диаспора, а в ее экономику вложены капиталы из РФ. Так что одна из задач спецслужб, которая не афишируется, это, по словам Бласкеса, ''предотвращение возможных конфликтов и недружественных действий россиян в Испании''.

Мадрид оказывает Киеву обширную военную помощь Киеву Фото: Europa Press/ABACA/picture alliance

Но это далеко не все опасения испанцев, уточняет профессор. В соответствии с данными НЦР, опубликованными недавно в годовом докладе о состоянии национальной безопасности, ''Россия в последнее время заметно увеличила свою разведывательную и другую враждебную деятельность в Испании, что вызывает обоснованную тревогу''.

Повышенный интерес спецслужб РФ к Испании отчасти связан, как полагает Агустин Бласкес, с проведенным здесь в прошлом году саммитом НАТО и с предстоящим с 1 июля председательством Испании в ЕС. Ведь именно в Мадриде в течение второго полугодия ''могут возникнуть разного рода решения и инициативы, в том числе направленные на противостояние российской агрессии в Украине'', отметил эксперт.

Гибридная стратегия

Кроме того, в упомянутом годовом докладе НЦР, с которым удалось познакомиться DW, говорится, что применяемая Россией ''гибридная стратегия'', дополняет классический шпионаж (военный и экономический) ''другими формами дестабилизации государства''. Речь идет о кибератаках на госучреждения, в первую очередь, администрацию главы правительства, министерства обороны и иностранных дел. Всего же госорганы Испании в 2022 году подверглись 254 934 таким атакам.

Постоянно им подвергаются и предприятия, в первую очередь, связанные с энергетикой. К ''гибридной стратегии'', по мнению авторов доклада, относятся и непрекращающиеся попытки России воздействовать на общественное мнение Испании. Они, как сказано в документе, осуществляется через агентов влияния, СМИ, соцсети и некоторые испанские общественные организации антисистемного характера. Задача - ''путем дезинфорации, подорвать доверие к западным ценностям, дискредитировать НАТО и ЕС, оправдать вторжение в Украину'' и так далее.

Упомянуто в докладе и проявленное в 2022 году намерении России, используя сферу энергетики, ''спровоцировать экономическую и финансовую нестабильность, разногласия и раскол в странах Евросоюза, недовольство населения этих стран''. А растущее военное присутствие Москвы в районе африканского Сахеля, как указывается, способствует лишь ''дестабилизации региона, росту напряженности и распространению антизападных настроений''. Подобная ситуация ''особо беспокоит'' Мадрид, учитывая, что именно из стран Сахеля в Испанию идет основной поток мигрантов.

Не допустить нарушения санкций Евросоюза

Между тем СМИ сообщают, что не прекращаются попытки поставлять из Испании в Россию, в обход санкций ЕС, наложенных в связи с ее вторжением в Украину, товары и технологии для оборонной промышленности. Так, в ходе операции спецслужб под кодовым названием Chelico недавно была раскрыта деятельность некой компании, обосновавшейся в городе Ирун на севере Испании. В ней работали граждане России и Украины, которые якобы пытались наладить поставку в РФ компонентов для производства кабин военных самолетов.

Операция проводилась с 2021 года и завершилась после тщательного расследования лишь в минувшем марте. Продукция военного назначения, изготовленная в стране, название которой не приводится, и оплаченная деньгами с анонимных счетов в офшорных зонах, формально, по данным следствия, должна была отправиться в некое третье государство. Однако подлинным адресатом, как выяснилось, была Россия. Подобная сделка оценивается в Испании как контрабанда. Глава фирмы, женщина 39 лет, арестована.

Квалифицированные кадры - залог успеха

В пресс-службе НЦР пояснили по просьбе DW, что для более эффективного противостояния всем вышеперечисленным угрозам, эта организация ''не только реформирует свою структуру, но и существенно обновляет кадры''. Критерии отбора жесткие: на службу будут приниматься лишь лица, имеющие опыт работы в силовых структурах, обладающие оперативными навыками, знаниями в области информационных технологий и владеющие иностранными языками. Ожидается, что лишь 6-8 процентов претендентов получат работу в НЦР, штат которой составляет 3000 сотрудников, а годовой бюджет - 337 млн евро.

Смотрите также: