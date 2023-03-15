Испания продолжит поддерживать Украину не только оружием

На 385-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 15 марта (время московское).

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США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море 14 марта. Об этом сообщили телеканалу CNN два неназванных американских чиновника. По их словам, данные были удалены после столкновения БПЛА с российским истребителем Су-27, но еще до падения в море. Эти же собеседники заявили, что беспилотник упал из-за того, что самолеты сбросили топливо прямо перед ним, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив винт.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в эфире телеканала MSNBC , что, по мнению Вашингтона, российский самолет столкнулся с беспилотником непреднамеренно. "Вероятно, это был результат глубокой некомпетентности одного или обоих российских пилотов", - добавил Прайс.

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Россия продолжает наступление в Украине, "не считаясь с потерями", сообщил Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. Основные усилия войска РФ сейчас сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Кроме того, Россия продолжает штурмовать Бахмут.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская сторона нанесла 3 ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове, а также 26 авиационных ударов. Кроме того, Россия совершила более 23 обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня.

Одновременно РФ продолжает подготовку своих подразделений на полигонах Беларуси и сохраняет военное присутствие в приграничных регионах.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ ведут оборонительные действия. 14 марта была замечена российская колонна, двигающаяся из Херсонской области в сторону Крыма "с награбленным имуществом", говорится в сводке Генштаба ВСУ .

Авиация Сил обороны Украины нанесла за прошедшие сутки 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также сбила российский самолет Су-25.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции, указано в сводке украинского Генштаба.

Испания продолжит поддерживать Украину не только оружием

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На встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") с участием более 40 государств Испания подтвердила свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя ей вооружения, гуманитарную помощь и обучая украинских военнослужащих. В ближайшее время Мадрид отправит Киеву шесть боевых танков Leopard 2A 4 после их капитального ремонта, а позже - еще четыре, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. 14 марта в Испании завершилось обучение 55 украинских военнослужащих, которые будут управлять этой техникой и обслуживать ее. Кроме того, Украина получит новую партию бронетранспортеров М-113 ТОА, добавила Роблес.

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Словакия пока не приняла окончательного решения о поставках Украине истребителей МиГ-29. Братислава ждет "некоторых дополнительных материалов от иностранных партнеров", пояснил министр обороны страны Ярослав Надь.

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"Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника", - написал в Telegram секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Ранее российский политолог Станислав Белковский предположил, что РФ сбила дрон, чтобы завладеть его технологиями и, если получится, наладить совместно с Ираном производство похожего летательного аппарата.

В Украине третий раз за сутки объявлена воздушная тревога

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По всей территории Украины в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога. Два предыдущих сигнала тревоги, по словам спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К. В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили по средствам ПВО Одесской области четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П, а на востоке существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

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В Украине за госизмену приговорена к 15 годам лишения свободы и конфискации всего имущества женщина, которая передавала России сведения о расположении украинских войск в Харькове, сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины . Суд счел доказанным, что она общалась в мессенджере с военнослужащим РФ и представителем так называемой "ДНР", передавая им данные о местах дислокации ВСУ, украинской военной техники и пунктов выдачи гуманитарной помощи.

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Евросоюзу следует официально начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, даже если боевые действия еще продолжаются. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостевой колонке для газеты The Financial Times . В то же время вступление Украины в НАТО после завершения войны поможет предотвратить новую войну, заявил политик.

Дания создает фонд помощи Украине

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Фото: Imago/F. Dean

Дания создаст в 2023 году специальный фонд для оказания Украине военной и гуманитарной помощи. Как следует из пресс-релиза на сайте датского Минфина , правительство королевства при широкой поддержке парламента согласовало решение о создании Фонда Украины общим объемом 7 млрд датских крон (около 940 млн евро). "Кроме того, в 2024-2027 годах будут выделены средства для покрытия расходов на замену военной техники, связанной с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах", - говорится в заявлении.

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Американский дрон MQ-9 Reaper, затонувший в Черном море после предполагаемого столкновения с российским истребителем, поднялся в воздух с базы в Румынии утром 14 марта, чтобы совершить плановый разведывательный полет, который обычно длится от 9 до 10 часов. Об этом газете The New York Times рассказал неназванный высокопоставленный источник в Пентагоне. По словам собеседника газеты, беспилотники типа Reaper способны нести ракеты Hellfire, однако разбившийся дрон оснащен ими не был. Он проводил разведку в зоне, расположенной в 75 милях (120 км) от побережья аннексированного РФ Крыма, "когда его перехватили два российских истребителя".

"Беспилотник Reaper, летевший на высоте около 25 тысяч футов (7620 метров), был оснащен сложными камерами и другими датчиками, которые могли "заглядывать" в контролируемый Россией Крым из международного воздушного пространства", - указал американский чиновник, назвавший это "типичной миссией".

Концерн Volkswagen уверен в скорой продаже завода в Калуге

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Немецкий автоконцерн Volkswagen рассчитывает, что сделка по продаже его завода в российской Калуге будет закрыта в ближайшее время.

Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге (фото из архива) Фото: Volkswagen AG

"Процесс продажи еще не завершен. Однако известно, что мы прикладываем усилия, чтобы завершить продажу довольно скоро",- заявил член правления Volkswagen AG, управляющий брендом Volkswagen Томас Шефер (Thomas Schäfer) в ходе проводившейся в онлайн-формате пресс-конференции по подведению финансовых итогов 2022 года. Из-за войны в Украине немецкий концерн около года назад прекратил бизнес в России и остановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

По данным Шефера, из-за войны в Украине в 2022 году Volkswagen понес убытки в размере 2 млрд евро. В этой сумме среди прочего учтены выросшие цены на сырье, а также корректировка стоимости активов и резервы на покрытие рисков.

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