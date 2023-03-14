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Кирби: ВВС США продолжат полеты над Черным морем

Екатерина Венкина
55 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 марта.

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На 385-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 15 марта (время московское).

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Джон Кирби
Джон Кирби (фото из архива)Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби прокомментировал ситуацию со столкновением над Черным морем российского истребителя Су-27  с американским разведывательным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper. "Мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже в течение года... и мы собираемся продолжать это делать", - подчеркнул Кирби.

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в свою очередь указал: "Мы напрямую общаемся с российской (стороной. - Ред.), опять же - на высшем уровне, чтобы выразить наши решительные возражения против этого небезопасного, непрофессионального перехвата, который привел к крушению беспилотного аппарата США".

Хроника событий 14 марта 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 14 марта 00.00 - 13.59 >>>

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