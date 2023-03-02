15 лет за "ложь о добровольцах": что говорят адвокаты в РФ

В РФ резко ужесточают - до 15 лет лишения свободы - наказание за распространение сведений об участниках войны в Украине, которые власти сочтут ложными или дискредитирующими. Реакция адвокатов - у DW.

Лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф до 5 млн рублей - таково максимальное наказание, которому, судя по всему, уже скоро могут быть подвергнуты в России те, кто, по мнению властей, дискредитировал участников войны в Украине или распространял о них ложные сведения.

Соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ, подготовленные группой депутатов Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным, 2 марта были приняты российскими законодателями во втором чтении. Третье чтение должно состояться 14 марта. DW поговорила с адвокатами о том, какое значение для российского общества будут иметь эти поправки в законодательство в случае их вступления в силу.

О поправках Володина просил Пригожин?

Как отмечается на сайте Госдумы РФ , "в соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин Фото: Uncredited/AP/dpa/picture alliance

Ранее, в конце января, российские СМИ сообщали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил Вячеслава Володина дополнить УК РФ статьей, предусматривающей наказание за дискредитацию бывших осужденных, завербованных для участия в войне в Украине. По сведениям газеты "Коммерсант" , Пригожин, в частности, предложил запретить любую критику участников так называемой "специальной военной операции", а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях. Тех, кто выступит с подобного рода критикой, Пригожин якобы предложил наказывать вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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Добровольческие формирования или наемники?

"Правовая природа ЧВК "Вагнер" до сих пор неизвестна. Ни один закон в России не позволяет создавать частные военизированные образования. Строго по закону добровольцами можно считать лишь тех, кто проходит военную службу и заключил военный контракт. Однако не исключено, что правоприменительная практика будет основываться на расширительном толковании, и все, кто помогают российским Вооруженным силам, будут считаться добровольцами", - предполагает адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Максим Оленичев.

И обращает внимание на то, что, "как часто это случается в последнее (фактически военное) время", поправки не были внесены отдельным законопроектом, который по существующему регламенту обязан пройти три чтения в нижней палате парламента. Вместо этого "за основу депутатами были взяты законопроекты, которые уже прошли первое чтение соответственно 15 декабря 2022 года и 24 января 2023 года и которые не имеют никакого отношения к добровольческим формированиям". Уже после первого чтения в эти законопроекты были внесены изменения, которые поменяли их концепции, но позволили депутатам ускорить принятие соответствующих законов, указывает юрист.

Со своей стороны, адвокат из Санкт-Петербурга Виктор Дроздов в письменном комментарии для DW констатирует: "Добровольческие формирования", появившиеся в тексте наравне с "Вооруженными силами Российской Федерации" - весьма недальновидная смелость председателя ГД, который публично анонсировал готовящееся введение "в закон" того, что по своей сути содержит признаки иного уголовного преступления. Речь идет о неопределенности с ответственностью за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ)".

То, как было обосновано усиление - до 15 лет лишения свободы - отвественности "за дискредитацию участников СВО", Дроздов считает "самым слабым местом" инициативы российских законодателей. "Дело в том, что соразмерность санкции опасности преступных деяний - это объективно необходимое условие возникновения наказания, - поясняет он. - Этого, увы, В.В-ным (Вячеславом Володиным. - Ред.) объяснено не было. Вместо этого, если говорить метафорически, государство обществу попыталось в очередной раз показать свой неуверенный кулак".

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"Ничего общего с правом и правами человека"

В целом инициативу председателя Госдумы Володина и его коллег-депутатов Виктор Дроздов расценивает как "упреждающий, с претензией на устрашение, политический "окрик".

Адвокат Виктор Дроздов Фото: privat

"Однако известно, что "крик - это признак бессилия". В условиях наличия в УК РФ и в КОАП РФ известных санкций за свободное распространение мнений и оценок того, что названо было как "СВО", ужесточение санкций может свидетельствовать только об одном. Претензия государства на монополию в распространении информации терпит, мягко говоря, очередную историческую неудачу. Досадно, что вместо открытого диалога с обществом нынешние "держатели" государства надеются создать иллюзию его замены собой", - добавляет юрист.

Аналогичную оценку высказывает и Максим Оленичев: "Законопроекты направлены на дальнейшее усиление военной цензуры в условиях необъявленного в России военного положения. Они не имеют ничего общего с правом и правами человека, грубо нарушают обязательства России по уважению права каждого на свободу выражения мнений (статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах)".

"Что будет мерилом истины о добровольческих формированиях, непонятно"

Правозащитник Павел Чиков, в свою очередь, отмечает в Telegram-канале, что и у него "много вопросов" к новым поправкам. "Думаю, публичные негативные высказывания про ЧВК "Вагнер" смогут теперь быть основанием для преследования. Пока в подавляющем большинстве дискредитацией полиция и суды считают просто антивоенные высказывания. Однако административная ответственность у человека может быть за фразу "нет войне", а уголовная - за критику Евгения Пригожина. В предлагаемом виде статья это позволяет", - указывает он.

Павел Чиков Фото: AGORA Association

По словам юриста, фейки о ЧВК могут выражаться, в частности, в публикациях, "где сказано, что они плохо снабжаются чем-либо, если это, по официальной информации, не так". При этом Чиков обращает внимание на такую деталь: "Что будет мерилом истины о добровольческих формированиях, непонятно. Ибо если официальный представитель МО РФ Конашенков остается рупором истины, как это указано во всех уголовных делах о военных фейках, то заявления вагнеровцев о недостаточном снабжении снарядами могут внезапно сами оказаться фейками".

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