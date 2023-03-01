В РФ будут судить за "дискредитацию добровольцев"

После принятия поправок за "дискредитацию" любого участника войны в Украине будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Закон инциировал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В Госдуму РФ внесены поправки в ряд законопроектов, вводящие уголовное наказание "за дискредитацию" всех участников российского вторжения в Украину, включая бойцов "добровольческих формирований". Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в среду, 1 марта. Он назвал "недопустимыми" любое публичное распространение "ложной информации" и "дискредитацию" не только российской армии, но "добровольческих формирований", организаций и лиц, которые "содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ".

Норму о "дискредитации добровольцев" планируют добавить в две статьи Уголовного кодекса РФ. Первая статья (207.3) - "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности" - предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Вторая ( 280.3.) - "публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, а также на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами территории страны в определенных целях" - до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, планируется ужесточить ответственность по части 1 обеих статей. Так, часть 1 статьи 280.3 УК в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Поправками предлагается увеличить этот срок до пяти лет, отмечает РБК. В части 1 статьи 207.3 УК максимальное наказание - принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок - предлагается заменить на пятилетний срок.

Закон могут принять уже 14 марта

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал поддержать поправки о "дискредитации добровольцев". Как указал председатель Госдумы, второе чтение по предлагаемым поправкам будет проведено в четверг, 2 марта, а третье, итоговое - во вторник, 14 марта.

По требованию Пригожина

Ввести уголовную ответственность за дискредитацию не только Вооруженных сил России, но и всех участников войны ранее призвал Госдуму основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он, в частности, предлагал запретить любую критику бойцов ЧВК, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях. Предельный срок наказания, по мнению Пригожина, должен был составить пять лет.

После начала войны в Украине, ЧВК "Вагнер" получил право вербовать для участия в боевых действиях заключенных в российских колониях. По декабрьским оценкам американской разведки, в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер" участвовали от 40 до 50 тыс. заключенных, которым обещали за это помилование..

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