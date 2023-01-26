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Семен СлепаковФото: Artyom Geodakyan/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

В РФ просят возбудить дело против Семена Слепакова

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Фонд защиты национального исторического наследия попросил СКР проверить "Колыбельную" в исполнении Слепакова на предмет нарушения статьи о "дискредитации" армии.

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В России могут возбудить уголовное дело в отношении артиста и продюсера Семена Слепакова из-за его песни "Колыбельная" о погибшем российском солдате. Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести доследственную проверку на предмет нарушения статьи о "дискредитации" армии, сообщает в четверг, 26 января, ТАСС со ссылкой на директора фонда Александра Карабанова.

Фонд попросил внести Слепакова в реестр "иноагентов"

Кроме того, тот же фонд обратился в Минюст РФ, попросив внести Слепакова в реестр "иностранных агентов". По его мнению, песня в исполнении артиста дискредитирует российские вооруженные силы и "иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".

По данным "Коммерсанта", Семен Слепаков находится вне России.

По данным "ОВД-Инфо", на фоне войны против Украины в России в 2022 году по политическим мотивам задержали более 20 тысяч человек. После принятия в марте статей о "дискредитации" российской армии, которые стали использоваться для преследования граждан с антивоенной позицией, заведены уголовные дела в отношении 424 человек, сообщают правозащитники.

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