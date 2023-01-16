Не только ЧВК. Как Пригожин расширяет свое влияние в России

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится усилить свои позиции в российской политике, указывают эксперты. Как он пытается использовать для этого губернаторов и что выходит в итоге - у DW.

Упорные бои за Соледар и Бахмут - главная тема последних недель в войне в Украине. 12 января министерство обороны РФ сообщило о захвате Соледара, не упомянув о роли в этом ЧВК Вагнера. В ответ на это хозяин ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин заявил о том, что у "Вагнера постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить его заслуги". На следующий день пресс-служба Минобороны признала роль пригожинских структур в захвате города.

Такие пикировки между Пригожиным и представителями властей РФ происходят не первый раз. "Повар Путина", констатируют опрошенные DW эксперты, старается утвердить себя в роли политика и война ему в этом неплохо помогает.

Губернатор на обучении в ЧВК

На фоне осеннего контрнаступления ВСУ Пригожин предложил губернаторам приграничных областей России построить "линию Вагнера" - защитные сооружения, которые должны использоваться в случае дальнейшего продвижения украинских войск. Тогда же хозяин ЧВК Вагнера обнародовал планах по открытию добровольческих центров своей частной армии в приграничье.

Пригожин (слева) занимался организацией питания руководства РФ, за что был прозван "поваром Путина" Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Druzhinin

Именно в одном из таких центров прошел обучение губернатор Курской области Роман Старовойт. Ролик-отчет о своем пребывании там он выложил в личный телеграм-канал. По словам губернатора, уже "сотни курян" прошли обучение у инструкторов-вагнеровцев. Сам же Евгений Пригожин добавил, что Старовойт "наряду со всеми бойцами спал в тех же казармах", а бойцы не знали, что это курский губернатор. После завершения курса Старовойту якобы даже предложили подписать контракт с ЧВК, но "выяснилось, что в данный момент у него есть обязательства по работе".

Такая пиар-акция со стороны курского губернатора нацелена, по мнению политолога Михаила Виноградова, на то, чтобы показать людям - "мы (власть. - Ред.) не бездействуем", а также на то, чтобы успокоить местное население. Это довольно безопасная акция, которая "прислоняет Старовойта к одной из башен Кремля, но ни к чему не обязывает", считает Виноградов.

У входа в Вагнер-центр в Санкт-Петербурге Фото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance

С ним согласен и другой российский политолог Аббас Галлямов, по выражению которого, действия Старовойта поднимают планку лояльности и призывают "каждого губернатора совершать такой чекнутый шаг". Губернатор Курской области, добавил Галлямов, очевидно пытается устоять на гребне популярности войны и направляет такую рекламу себя в компании с Пригожиным на рядовых жителей - ролик заканчивается словами "все для того, чтобы обеспечить безопасность земляков".

Никаких "линий Вагнера"

Между тем инициативы Пригожина, похоже, далеко не везде нашли такой отклик, как в Курской области. В соседней Белгородской области ее губернатор Вячеслав Гладков заявил о начале строительства "защитных сооружений", не упомянув ни Пригожина, ни его ЧВК. Спустя же некоторое время издание "Верстка" написала, что проект Пригожина был отвергнут правительством области из-за дороговизны. "Они (представители Пригожина. - Ред.) приволокли проект, в котором были укрытия как гостиницы и прочие изыски на несколько миллиардов рублей", - цитирует издание своего источника в правительстве.

Аббас Галлямов Фото: DW

Судя по всему, застопорилась на Белгородщине и реализация затеи с добровольческими центрами вагнеровцев. В начале ноября Пригожин предложил, чтобы 25% сотрудников частных фирм "несли службу в окопах", а 75% продолжали работать. Когда же он не получил в этом никакого содействия со стороны Гладкова и местного бизнеса, то пригрозил опубликовать список тех компаний, что отказались сотрудничать с ЧВК.

По мнению Аббаса Галлямова, такой отказ в помощи Пригожину был продиктован сверху: "Все, что делал Гладков, происходило по указке из Кремля от Кириенко (замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. - Ред.)". По оценке Галлямова, строительство оборонительных сооружений и появление отрядов теробороны в пограничных областях - это подтверждение того, что войны идет не по плану, которое совершенно не нужно российским властям. "История с Гладковым - один из примеров, когда Кремль показательно пошел наперекор Пригожину", - полагает политолог.

"Пригожин занял нишу Кадырова"

Комментируя попытки Евгения Пригожина стать заметной политической фигурой в РФ, наблюдатели указывают, что, вероятно, им движет не только борьба за власть, но и желание заработать денег. Группа компаний "Конкорд", которой владеет Пригожин, давно выстроила настоящую империю.

С 2015 года в Краснодарском крае существует база ЧВК Вагнера. Про связи бизнесмена в регионе известно мало, однако сообщалось, что на модернизацию только одной этой базы Минобороны выделило 50 млн рублей . По мнению Михаила Виноградова, сейчас в России "Евгений Пригожин занял нишу Рамзана Кадырова - им можно пугать всех, кто готов бояться, но насколько самостоятелен Пригожин, до конца не ясно".

Со своей стороны, Аббас Галлямов называет владельца ЧВК Вагнера "страшилкой для элит" и "фактором мобилизации", который для их дисциплинирования ипользуюет Кремль. По мнению Галлямова, Пригожин как политик занимается постоянной экспансией на новых территориях: "Он плохо это делает, напугал больше людей, чем привлек, но сейчас он предпринимает активные попытки создать новую политическую коалицию".

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