OCCRP признал Евгения Пригожина "коррупционером года"

Основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал "человеком 2022 года" в категории "Организованная преступность и коррупция". Как отмечается на сайте организации в четверг, 29 декабря, в текущем году бизнесмен, которого многие наблюдатели считают близким к президенту РФ Владимиру Путину, "стал живым символом самых ужасных явлений России".

"Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона - все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре", - указывает жюри.

В сообщении OCCRP отмечено также, что Пригожин "построил ресторанный и кейтеринговый бизнес за счет выгодных государственных контрактов, заработав при этом миллионы долларов и прозвище "повар Путина", а позже стал "одним из орудий режима" благодаря деятельности его "Агентства интернет-исследований".

О действиях ЧВК Вагнера в Украине

Что касается основанной Пригожиным ЧВК Вагнера, то, как напоминает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, ее члены "не только совершают неизбирательные обстрелы жилых районов (украинских городов. - Ред.) - их также обвиняют в убийстве мирных жителей в пригородах Киева в начале вторжения 2022 года".

"Вне зависимости от того, что будет дальше, Пригожин, несомненно, останется важной фигурой в мире оргпреступности и коррупции. А учитывая, что российская армия почти истощена, вполне возможно, что именно "повар Путина" и его наемники определят ход войны в следующие годы", - резюмируют в OCCRP.

Символический титул "коррупционер года" организация присуждает с 2012 года. В 2014 году его получил президент РФ Владимир Путин. В прошлом, 2021 году - правитель Беларуси Александр Лукашенко. Кроме Евгения Пригожина "финалистами" при отборе претендентов на "титул" в 2022 году стали суд ЕС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Никарагуа Даниэль Ортега.

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