Евгений Пригожин признал, что он создал ЧВК "Вагнер"

Близкий к Путину бизнесмен сообщил, что в 2014 году он основал "группу патриотов" для поддержки сепаратистов Донбасса. Впоследствии эта группа участвовала в операциях на Ближнем Востоке и в других регионах, сообщил он.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают тесно связанным с президентом РФ Владимиром Путиным, признал, что он является основателем частной военной компании "Вагнер", которая участвовала в операциях в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Соответствующее признание содержится в ответе пресс-службы связанной с Пригожиным компании "Конкорд на запрос издания "Блокнот", обнародованном в понедельник, 26 сентября, в российских интернет-СМИ.

В своем ответе Пригожин сообщает, что создал военизированное формирование в мае 2014 года для поддержки сепаратистов Донбасса. Тогда, отметил он, "родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер".

Наемники на службе Кремля

Ранее Евгений Пригожин многократно отрицал связи с ЧВК "Вагнер". Многие западные страны и российские СМИ обвиняли его в финансировании "вагнеровцев". Бизнесмен неоднократно судился с журналистами, называвшими его хозяином ЧВК. Боевики ЧВК "Вагнер" были замечены в Сирии, Ливии, Украине и Центральной Африке.

Наемников из ЧВК уже многие годы подозревают в скрытом участии в различных вооруженных конфликтах на стороне Кремля. Москва всегда отрицала любые связи с частными военизированными группировками.

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