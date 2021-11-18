Что говорят в Украине о результатах расследования "Вагнергейта"

Группа Bellingcat опубликовала расследование об операции спецслужб Украины по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", сорвавшейся летом 2020 года. Повлияют ли его выводы на расстановку политических сил в Украине?
Расследовательская группа Bellingcat в среду, 17 ноября, опубликовала собственное расследование об операции украинских спецслужб по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер". Отчет подробно рассказывает о неизвестных деталях этой операции, но не дает ответа на вопрос: был ли ее срыв результатом целенаправленных действий руководства страны, в частности, президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Этот вопрос уже больше года обсуждают в Украине на политическом уровне: он стал предметом рассмотрения Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины, которая, впрочем, не нашла подтверждения тому, что с украинской стороны произошла утечка информации.
В пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" и офисе президента не устают повторять: ни Зеленский, ни Ермак не имеют отношения к срыву операции. Андрей Ермак "не отвечает за работу разведки и тем более не руководит какими-либо оперативными процессами", подчеркнул в комментарии DW его советник Михаил Подоляк.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, в свою очередь, подчеркивает, что ни украинская ВСК, ни Bellingcat не подтвердили ответственность украинских властей в срыве операции. "По закону о разведке, приказы главам органов разведки может отдавать только президент или министр обороны", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24". Сами Зеленский и Ермак публично результаты расследования не комментировали.
И действительно, в отчете Bellingcat говорится, что срыву операции предшествовала встреча, на которой присутствовали, в частности, тогдашний руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба, заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и Андрей Ермак. На этой встрече, как сообщил Бурба расследователям из Bellingcat, Ермак предложил на неделю перенести операцию из-за боязни сорвать перемирие на Донбассе. По словам бывшего главы ГУР, компромиссом стал перенос операции на четыре дня. Однако, как подчеркивают расследователи, найти подтверждение двух разговоров между руководителями разведки и офиса президента им не удалось.
Сам Зеленский при разговоре не присутствовал, утверждает Бурба. Но, как убежден народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, президент допустил служебную халатность, допустив к разговору об операции людей, которые не должны были там присутствовать. Речь идет об Андрее Ермаке. "Это уже основание для возбуждения уголовного дела. А если дальше расследовать, то можем выйти на статью о государственной измене. Но установить, кто именно "сливал" спецоперацию, не имея доступа к источникам в офисе президента, крайне трудная задача", - говорит он в разговоре с DW.
Оппозиционные фракции парламента - "Голос", "ЕС", "Батькивщина" - не допустят, чтобы "Вагнергейт" оказался "под ковром", пообещала в разговоре с DW глава партии "Голос" Кира Рудик. "Я считаю, что измена могла быть. В рамках украинского законодательства мы должны создать еще одну ВСК, чтобы получить нормальный доклад. Надо допросить всех участников событий: Бурбу, Ермака", - убеждена Рудик.
Украинская оппозиция считает, что президент Зеленский должен дать показания по делу о срыве операции
Опрошенные DW представители "ЕС" и "Батькивщины" также едины в том, что необходимо создать новую Временную следственную комиссию для того, чтобы продолжить расследование. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, народный депутат фракции "Батькивщина" считает, что существующая ВСК не дала ответа ни на один вопрос и поэтому должна быть расформирована.
"Нужна новая ВС с прозрачной работой. Она должна публично заслушать все стороны. В частности, президент, руководитель его офиса и другие высокопоставленные должностные лица должны дать ответ под присягой и в письменном виде. Новая ВСК должна получить эти ответы и передать дальше в генпрокуратуру для выяснения правовых последствий", - уверен он.
В свою очередь народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич считает, что расследование может продолжить как новая, так и существующая ВСК. "Мы можем пересмотреть новые факты, которые еще не были исследованы в действующей ВСК. Можем говорить и о создании новой ВСК. Мы ничего не отрицаем", - говорит он в разговоре с DW. При этом Шуфрич убежден, что необходимо заслушать окружение президента и после этого пригласить дать показания самого президента.
Владимир Арьев, впрочем, сомневается в успехе расследования при президенте Зеленском. "Фактически все правоохранительные органы - под контролем Зеленского, в том числе ВСК, в которой подавляющее большинство - "Слуги народа". В ВСК проигнорировали призывы опросить Зеленского, Ермака, генпрокурора Ирину Венедиктову. То есть не осталось никаких органов, которые имели бы доверие и полномочия для расследования", - говорит депутат "Европейской Солидарности".
При этом, подчеркивает он, дело о срыве спецоперации не имеет срока давности: когда власть в Украине изменится и правоохранительные органы уже не будут подконтрольны Зеленскому, к расследованию этой истории нужно будет вернуться.
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